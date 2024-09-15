Χάρης Ρώμας: «Βλέπω τον πατέρα μου στον ύπνο μου και του μιλάω»

Ο ηθοποιός Χάρης Ρώμας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Μαμάδες» και ξεκίνησε να μιλάει αναφερόμενος τις πρώτες αναμνήσεις που έχει από τα παιδικά του χρόνια:

«Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, όταν θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια, είναι η μητέρα μου να με κυνηγάει στο πατρικό μου στον Πειραιά, επειδή είχα κάνει μια αταξία. Η μεγαλύτερη αταξία που έκανα μικρός ήταν ότι έσπασα το τζάμι του δωματίου με ένα παιχνίδι, επειδή με νευρίασε ο πατέρας μου» είπε και συνέχισε:

«Η μητέρα μου διηγούνταν την "αταξία" που είχα κάνει με μία ζητιάνα, η οποία καθόταν σε μια γωνία του δρόμου με το χέρι της απλωμένο και ζητούσε ελεημοσύνη. Αυτή η εικόνα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ρώτησα τη μητέρα μου τι είναι αυτό και γιατί αυτή η κυρία κάθεται εκεί. Μου είπε ότι δεν έχει λεφτά, έχει μεγάλο πρόβλημα για να ζήσει και γι' αυτό κάποιοι της δίνουν κάποια λεφτά. Και της δίνουν για να φάει.

Μετά από μια μέρα, εξαφανίστηκα από το σπίτι, άρχισαν να με ψάχνουν όλοι. Βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι να με ψάξουν και ξαφνικά, με βλέπουν στη γωνία του δρόμου δίπλα σε αυτή την κυρία με εμένα να απλώνω το χέρι μου. Είπα "μαμά, βοηθάω την κυρία για να φάει"».

Αναμφισβήτητα η σχέση του με τη μητέρα του ήταν πολύ στενή και το παραδέχεται και ο ίδιος:

«Είμαι παιδί της μητέρας μου, πολλοί μου λένε ότι της μοιάζω και στις εκφράσεις, στον τρόπο που κινώ τα χέρια μου. Εσχάτως όμως, αναπολώ και τον μπαμπά μου. Τον βλέπω καμιά φορά και στον ύπνο μου, παραμιλάω και του λέω "μπαμπά μου"».

