Θανάσης Πατριαρχέας-Βίβιαν Δράκου: Βαφτίζουν την τρίτη κόρη τους με νονό τον Γιώργο Γάλλο (Αποκλειστικό)

Βλέπετε, σήμερα και για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, πριν από λίγες ώρες βάπτισαν την τρίτη τους κορούλα με νονούς τον Γιώργο Γάλλο και μια στενή προσωπική φίλη τους.

Ο Θανάσης Πατριαρχέας και η Βίβιαν Δράκου έχουν αποκτήσει τρία κοριτσάκια, την Κύνθια, την Σταύρια και την μόλις δύο χρονών αβάπτιση ως σήμερα μικρούλα τους που πήρε ένα επίσης ασυνήθιστο όνομα -όπως και οι μεγαλύτερες αδερφές της- που διάλεξαν οι γονείς της.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.