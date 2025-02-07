Εσύ το ήξερες πως η υπάρχει η Εβδομάδα του Αγίου Βαλεντίνου και αρχίζει σήμερα; Η Valentine’s Week υπάρχει και επεκτείνεται και αρχίζει σήμερα! Και ναι, έχει τίτλο για κάθε μέρα της εβδομάδας που κορυφώνεται φυσικά την παραδοσιακή αρχική γιορτή της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 Φεβρουαρίου.

Η Valentine’s Week, άρχισε να διαμορφώνεται ως μια εκτεταμένη γιορτή αγάπης σταδιακά, κυρίως μέσω της εμπορευματοποίησης και της δημοφιλίας της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου.

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία έναρξης, αλλά φαίνεται ότι η τάση αυτή εμφανίστηκε στις δεκαετίες του 1990 και 2000, με ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Ινδία, μια χώρα που πραγματικά λατρεύει αυτή την ξενόφερτη γιορτή και την έχει εξελίξει σε επίπεδο… Bollywood . Δηλαδή υπερπαραγωγή!

Η Valentine’s Week ξεκινά στις 7 Φεβρουαρίου και κορυφώνεται στις 14 Φεβρουαρίου, με κάθε μέρα να έχει το δικό της ξεχωριστό νόημα (και φυσικά το δικό της ξεχωριστό εμπορικό προϊόν προς προώθηση, ανάλογα με την ονομασία της μέρας –οι 4 στις 7- αλλά ας μη χάσουμε τον ρομαντισμό μας).

Είναι μια εβδομάδα συν μια μέρα αφιερωμένη στην αγάπη, είτε βρίσκεσαι σε σχέση είτε θέλεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου σε κάποιον που σου αρέσει.

Ας δούμε λοιπόν τι συμβολίζει κάθε μέρα της Valentine’s Week

7 Φεβρουαρίου – Rose Day (Ημέρα του τριαντάφυλλου)

Η εβδομάδα ξεκινά με τα λουλούδια της αγάπης! Οι ερωτευμένοι χαρίζουν τριαντάφυλλα για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Τα κόκκινα τριαντάφυλλα σημαίνουν αληθινή αγάπη, τα ροζ τρυφερότητα, ενώ τα κίτρινα φιλία.

8 Φεβρουαρίου – Propose Day (Ημέρα της πρότασης γάμου)

Η τέλεια μέρα για να κάνεις πρόταση γάμου ή να εξομολογηθείς την αγάπη σου! Πολλοί επιλέγουν αυτή τη μέρα για να κάνουν μια ρομαντική πρόταση στον αγαπημένο ή την αγαπημένη τους.

9 Φεβρουαρίου – Chocolate Day (Ημέρα της σοκολάτας)

Τι καλύτερο από ένα γλυκό δώρο; Η σοκολάτα συμβολίζει τη γλυκύτητα της αγάπης και είναι ένας υπέροχος τρόπος να δείξεις την αγάπη σου, είτε σε έναν σύντροφο είτε σε έναν φίλο.

10 Φεβρουαρίου – Teddy Day (Ημέρα λούτρινο αρκουδάκι)

Τα λούτρινα αρκουδάκια είναι χαριτωμένα και τρυφερά, όπως και η αγάπη! Είναι ένα δώρο που προσφέρεται κυρίως σε κοπέλες, για να τους υπενθυμίζει την αγάπη και τη ζεστασιά του συντρόφου τους.

11 Φεβρουαρίου – Promise Day (Ημέρα της υπόσχεσης)

Η αγάπη δεν είναι μόνο δώρα, αλλά και πράξεις. Αυτή τη μέρα, τα ζευγάρια κάνουν υποσχέσεις ο ένας στον άλλον για αφοσίωση, υποστήριξη και αγάπη που διαρκεί για πάντα.

12 Φεβρουαρίου – Hug Day (Ημέρα της αγκαλιάς)

Μια αγκαλιά μπορεί να πει περισσότερα από χίλιες λέξεις! Είναι η τέλεια μέρα για να δείξεις στο αγαπημένο σου πρόσωπο πόσο το αγαπάς, προσφέροντας μια ζεστή και ειλικρινή αγκαλιά.

13 Φεβρουαρίου – Kiss Day (Ημέρα του φιλιού)

Μια από τις πιο ρομαντικές μέρες της εβδομάδας! Το φιλί εκφράζει την αγάπη, το πάθος και τη στοργή, και αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη στο να δείξουμε αυτά τα συναισθήματα.

14 Φεβρουαρίου – Valentine’s Day (Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου)

Η πιο ρομαντική μέρα του χρόνου! Οι ερωτευμένοι γιορτάζουν με ρομαντικά δείπνα, δώρα, λουλούδια και γλυκές εκπλήξεις. Είναι η μέρα που η αγάπη βρίσκεται παντού!

Βέβαια αν κάποιος έχει γιορτάσει και όλες τις προηγούμενες που προηγούνται μάλλον έχει στερέψει από ιδέες ή από budget πια. Αλλά ας μείνουμε στο κλίμα των ημερών και στην όμορφη πλευρά του έρωτα και της αγάπης που δεν μετριέται με το χρήμα.

Εξάλλου η Valentine’s Week δεν είναι μόνο για ζευγάρια! Είναι για όλους όσους θέλουν να εκφράσουν την αγάπη τους – σε φίλους, οικογένεια ή ακόμα και στον ίδιο τους τον εαυτό. Άλλωστε, η αγάπη έχει πολλές μορφές!

Αν είσαι ερωτευμένος ή απλά θέλεις να μοιράσεις θετική ενέργεια, αυτή η εβδομάδα είναι η τέλεια ευκαιρία να δείξεις τα συναισθήματά σου με μικρές αλλά ουσιαστικές χειρονομίες.

Πηγή: skai.gr

