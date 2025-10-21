Wild Music Festival: Η νέα γενιά παίζει δυνατά... για την ΑΝΙΜΑ

Μια παρέα τριών εφήβων με κοινό όραμα μετατρέπει το πάθος της για τη μουσική σε μια δυνατή πρωτοβουλία με κοινωνικό αποτύπωμα: το WILD MUSIC FESTIVAL, ένα διήμερο φεστιβάλ γεμάτο δυναμική μουσική!

Στη σκηνή του ΑΝ CLUB θα ανέβουν 14 ανερχόμενες νεανικές μπάντες αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά έχει φωνή, ταλέντο, ευαισθησία, διάθεση να προσφέρει.

Τα έσοδα από τις εισπράξεις θα διατεθούν στην ΑΝΙΜΑ, τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής που εργάζεται για τη διαφύλαξη της μοναδικής και πολύτιμης ελληνικής άγριας πανίδας.

Με αυτόν τον τρόπο, η μουσική συναντά την αλληλεγγύη και το φεστιβάλ αποκτά έναν ακόμη πιο δυνατό σκοπό.

Γιατί το WILD MUSIC FESTIVAL δεν είναι απλά μια μουσική γιορτή.

Είναι μια πρόσκληση σε όλους όσοι αγαπούν τον δυνατό ήχο της μουσικής και θέλουν έμπρακτα να στηρίξουν τη φύση και τα άγρια ζώα της χώρας μας.

Πού: AN CLUB, Σολωμού 13-15, Εξάρχεια

Πότε: 26 & 27 Οκτωβρίου 2025

Συμμετοχές: Last Laugh Lane, Sarathiel, Solar Drift, Live In A Van, Gunsmith, Radiant Eclipse, Unalived, Angel Gates,Group9, Infest, Roseblades, Griffons, Magenda, This I Owe

DJ set by CORE NIGHT

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Μάξιμος Τρικεριώτης, Γιώργος Κουρής, Παύλος Παλαιός

