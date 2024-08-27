Survivor: Οι δύο αλλαγές που προανήγγειλε ο Γιώργος Λιανός

Το ξέραμε και το είχαμε γράψει κιόλας αλλά πλέον ακούστηκε και από επίσημα χείλη. Αυτά του παρουσιαστή του παιχνιδιού επιβίωσης του ΣΚΑΙ που επιστρέφει το φθινόπωρο.

Ο Γιώργος Λιανός μίλησε στην κάμερα του Summer’s Cool και όπως είπε το Survivor θα είναι ολοκαίνουργιο από άποψη προσώπων.

«Η όλη λογική είναι να δούμε πρόσωπα, τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Δεν μπορώ να πω αν θα υπάρχουν Διάσημοι και Μαχητές, αλλά θα υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις σε αυτό που βλέπουμε, ακόμα και στα χρώματα των ομάδων. Όχι, παλιούς παίκτες δεν θα δούμε», είπε ξεκάθαρα ο Γιώργος Λιανός.

Η δεύτερη αλλαγή που αποκάλυψε ο παρουσιαστής του πετυχημένου παιχνιδιού είναι η χρονική διάρκεια που θα διαρκέσει αυτός το κύκλος. Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιανός, το νέο Survivor θα κρατήσει λιγότερο και όχι έξι μήνες, όπως ήταν μέχρι τώρα.

«Φέτος θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό», ανέφερε στον αέρα του ΣΚΑΙ ο παρουσιαστής.

