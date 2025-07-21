«Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης»: Ξανά στους κινηματογράφους η ταινία

H Weirdwave παρουσιάζει στους κινηματογράφους σε επανέκδοση την αξεπέραστη κωμωδία του Πέδρο Αλμοδόβαρ Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, ταινία-ορόσημο για το ισπανικό σινεμά με πρωταγωνίστρια την μούσα του Αλμοδόβαρ Κάρμεν Μάουρα, τον Αντόνιο Μπαντέρας, και πολλούς ακόμα αγαπημένους του ηθοποιούς, με τους οποίους ξανασυνεργάστηκε αργότερα.

Όταν ο εραστής της την αφήνει με ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή, ο κόσμος της Πέπα καταρρέει. Ζητώντας απεγνωσμένα εξηγήσεις, τον αναζητά παντού, αντ’ αυτού όμως συναντά ένα πλήθος εκκεντρικών ατόμων...

Οι Γυναίκες στα Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης χάρισαν το Βραβείο Σεναρίου στον Πέδρο Αλμοδόβαρ και το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στην Κάρμεν Μάουρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, ενώ η ταινία ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Μετά από πολλά χρόνια σχέσης με τη σύντροφό του και συνάδελφό του στις μεταγλωττίσεις ταινιών, ο Ιβάν χωρίζει την Πέπα αφήνοντάς της μήνυμα στον τηλεφωνητή.

Η Πέπα, σε άσχημη κατάσταση, φεύγει από το σπίτι και τον αναζητά απεγνωσμένα ψάχνοντας εξηγήσεις, αλλά ο Ιβάν παραμένει άφαντος.

Στο μεταξύ, η Πέπα συναντά τη γυναίκα του Ιβάν που έχει βγει πρόσφατα από το ψυχιατρείο, ενώ την ίδια στιγμή, η Καντέλα, φίλη της Πέπα, έρχεται να μείνει στο σπίτι της, γιατί φοβάται τον εραστή της. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό προστίθεται και ο Κάρλος, ο γιος του Ιβάν, που καταφθάνει μαζί με την αρραβωνιαστικιά του.

Καθώς η ώρα περνάει, όλοι ανακαλύπτουν πως συνδέονται με τρόπους που δεν είχαν ποτέ φανταστεί...

Απρόοπτες συναντήσεις, εκκεντρικές προσωπικότητες, παρεξηγήσεις και γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, σε μία εξωφρενική, παθιασμένη αλλά και τρυφερή κωμωδία - φόρο τιμής στις γυναίκες, που καθόρισε το απαράμιλλο ύφος του Πέδρο Αλμοδόβαρ καθιερώνοντάς τον και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Μία ταινία για την εγκατάλειψη και την έλλειψη κατανόησης ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες... «Ήθελα να βρω έναν τρόπο να αστειευτώ με τα δικά μου προβλήματα. Να πάρω μια επώδυνη κατάσταση και να τη μετατρέψω σε κάτι κωμικό και αστείο» εξηγεί ο αγαπημένος σκηνοθέτης.

«Όταν άρχισα να γράφω το σενάριο ήθελα να κάνω μια ελεύθερη απόδοση του μονόλογου του Κοκτώ». ‘Ομως, στο έργο του Κοκτώ, ο απών εραστής δεν έχει φωνή. Ακόμα και όταν παίρνει τηλέφωνο και αυτή του απαντάει, δεν ακούγεται ποτέ η φωνή του. «Αντίθετα, εγώ όχι μόνο έδωσα φωνή στον απόντα εραστή, αλλά τον μετέτρεψα σε επαγγελματία της φωνής. Oταν τέλειωσα το σενάριο, το μόνο που απέμεινε από τον Κοκτώ (εκτός από το θέμα: μια γυναίκα μόνη, το τηλέφωνο και μια βαλίτσα) είναι ό,τι δεν έγραψε: τα λόγια του απόντα εραστή. Και τα ψέματά του».

Σύμφωνα με το τρομερό παιδί του ισπανικού σινεμά «η μεγαλύτερη και πιο κοινή φιλοδοξία είναι να είμαστε ευτυχισμένοι ή δυστυχισμένοι με το άτομο που αγαπάμε. Μια τέτοια φιλοδοξία, μιλώντας πάντα από δραματική σκοπιά, μπορεί να φανεί τόσο καταπληκτική και περίπλοκη σαν να σώζουμε τον κόσμο από έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο».

Μια κλασική πια ταινία για όσα μπορούν να συμβούν όταν όλα γύρω σου αρχίζουν να καταρρέουν: ξεκαρδιστική αλλά και τραγική ταυτόχρονα, πολύχρωμη, αδιανόητη και feelgood, φανερώνει ένα βιρτουόζο δημιουργό με απόλυτο έλεγχο της τέχνης του.

Ανεξάντλητο χιούμορ, ρομάντζο με πάγο και μια γιορτή συναισθηματικού ντελιρίου. Ένα φιλμ με όλα τα συστατικά ενός μοναδικού cult-classic, που το ανέδειξαν στην εμπορικότερη ισπανική ταινία όλων των εποχών.

Μία αλμοδοβαρική ταινία-εμπειρία.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Mujeres al borde de un ataque de nervios, IΣΠΑΝΙΑ, 1988 , 88’)

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Σενάριο: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Ηθοποιοί: Κάρμεν Μάουρα, Αντόνιο Μπαντέρας, Μαρία Μπαράνκο, Χουλιέτα Σεράνο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.