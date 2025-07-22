Με την αποχώρηση της Nancy Tawby και της Αργυρούς Κατσιγαράκη ολοκληρώθηκε εχθές ο ημιτελικός του BIG BROTHER. Οι δύο συγκάτοικοι ήρθαν στο πλατό και μοιράστηκαν τα πρώτα τους συναισθήματα. Η Nancy δήλωσε πως κρατά τις καλές στιγμές που έζησε μέσα στο σπίτι ενώ η Αργυρώ δεν έκρυψε την έκπληξή της για την αποχώρηση της Nancy. Στο πλατό καλεσμένοι βρέθηκαν ο Τριαντάφυλλος, ο Χρήστος Γκικουρίας και η Διονυσία Κούκιου.

Το τηλεοπτικό κοινό έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό στους: Γιώργο Αντωνιάδη, Ζωή Ασουμανάκη, Νίκο Ζαφειράκη, Θεοφανία Νικολαΐδη και Χρήστο Ντεντόπουλο.

Στο έκτακτο επεισόδιο του BIG BROTHER το βράδυ της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ παρακολουθήσαμε τους πέντε φιναλίστ να μοιράζονται τα συναισθήματά τους για την πρόκριση, να κάνουν μία μικρή αναδρομή στη συμμετοχή τους και να στέκονται στις σημαντικότερες στιγμές της. Ποιες αποστολές τους άρεσαν και ποιες τους δυσκόλεψαν; Ποια αποχώρηση τους στενοχώρησε περισσότερο; Με ποιον δεν μπόρεσαν ποτέ να επικοινωνήσουν;

Πρώτος στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού στη ζώνη μετάδοσής του τερμάτισε ο Ημιτελικός του BIG BROTHER την Κυριακή 20/07.

1.174.889 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό το live με τον μέσο όρο της τηλεθέασης για το κοινό 18-54, 15,4% και 14,8% για το γενικό σύνολο.

