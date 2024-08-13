Βαρύ πένθος για την Αλίκη Κατσαβού. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

Δύσκολες ώρες περνάει η Αλίκη Κατσαβού που την Κυριακή που πέρασε έχασε την αγαπημένη της μητέρα, Άννα, που εδώ και καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα με την υγεία της.

Η ηθοποιός με ένα σπαρακτικό μήνυμα στο instagram της αποχαιρετά τη γυναίκα που την έφερε στη ζωή, τη δική της θεά, όπως γράφει και συγκλονίζει:

«Κοίταζα φωτογραφίες... Διάλεξα μια για τη χθεσινή κηδεία...

Σου ‘χα θυμώσει γιατί καιρό τώρα μου έλειπαν τα αστεία σου, ο δυναμισμός σου, η αγάπη σου για τη ζωή και για εμάς. Το δέχτηκα με συντριβή πως κι οι Θεοί λιγοστεύουν...

Γιατί ήσουν η θεά μου... Ήσουν πάντα το πρότυπό μου για την ομορφιά, την εσωτερική δύναμη και τη μητρότητα!

Είχες για χρόνια την μπουτίκ που ονειρεύτηκες στο Κολωνάκι... Είχες λιώσει παπούτσια να περπατάς στην περιοχή, με εμένα στο καρότσι όπως έλεγες, μέχρι να βρεις ένα χώρο κατάλληλο για να τη φτιάξεις... και τελικά τα κατάφερες. Και μας έπαιρνες μαζί σου, τις δυο σου κόρες, στην Ολλανδία, στην αδελφή σου, για να φέρεις ρούχα για το μαγαζί.

Κι όταν εκεί στην Ολλανδία εξέφρασες την επιθυμία σου να δεις τον φιλέλληνα υπουργό Μαξ Βαν Ντερ Στουλ, κανείς δεν πίστευε ότι θα το καταφέρεις. Τελικά λάβαμε οικογενειακά θερμή υποδοχή από τον υπουργό κι αυτό είναι μια απόδειξη του χαρακτήρα σου.

Έραβες για τη μπουτίκ σου μέχρι που έκλεισε. Μα μεγαλύτερο άγχος είχες όταν μου έραβες το νυφικό μου για τον πρώτο μου γάμο. Από το 2001 μου έραβες για το θέατρο. Οι σκηνογράφοι σε ζητούσαν να πας να ράψεις και γι' άλλους θιάσους και δεν πήγαινες. Θα τα προσέχω και θα φοράω τα κοστούμια σου, στις παραστάσεις μου, για να θαυμάζουν όλοι το ξεχωριστό ταλέντο σου στη ραπτική. Αυτά θα είναι ένα διαχρονικό μνημείο της αγάπης και της δημιουργικότητάς σου.

Πόσα λίγα σου έδωσε η ζωή Άννα και πόσα πολλά έκανες με αυτά μαμά! Αν είχα τη δύναμή σου...

Μας μεγάλωσες στοργικά την αδελφή μου κι εμένα και μας δίδαξες πολλά. Ξεκουράσου τώρα! Σε αγαπάμε πολύ!

Γεν.11.7.1933

Θαν. 11.8.2024»

