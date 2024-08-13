Άλλη μια μέρα, άλλη μια μή εξουσιοδοτημένη χρήση τραγουδιού από την καμπάνια του Τραμπ...

Η οικογένεια του θρύλου της σόουλ Άιζακ Χέις, όπως γράφει το euronews κατέθεσε μήνυση, ζητώντας αποζημίωση 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η οικογένεια του Χέις προσχωρεί στην ομάδα της Σελίν Ντιόν, η οποία επίσης πρόσφατα διαμαρτυρήθηκε για τη χρήση του τραγουδιού της «Τιτανικός» στις συγκεντρώσεις του Τραμπ.

Η οικογένεια του Άιζακ Χέις προστίθεται σε μια μακρά λίστα καλλιτεχνών που δεν είναι ικανοποιημένοι που ο Ντόναλτ Τραμπ χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους σε προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Η οικογένεια του αείμνηστου Αμερικανού θρύλου της σόουλ, διάσημου για τραγούδια όπως «They Long To Be Close To You», «Joy» και το soundtrack της ταινίας Shaft , το πήγε ένα βήμα παραπέρα και μήνυσε τον Τραμπ και την εκστρατεία του.

Το κάνουν ειδικά για τη συνεχιζόμενη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τραγουδιού επιτυχίας των Sam & Dave το 1966 «Hold On, I'm Coming», το οποίο συνέγραψε ο αείμνηστος τραγουδιστής-τραγουδοποιός.

Η αγωγή απαιτεί 3 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για 134 χρήσεις του τραγουδιού - το οποίο χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα στη συγκέντρωση του Τραμπ στη Μοντάνα την Παρασκευή, σύμφωνα με την αγωγή.

Την Κυριακή, ο Isaac Hayes III, ο γιος του βραβευμένου με Γκράμι και Όσκαρ, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η οικογένεια είχε καταθέσει μήνυση για τη χρήση του τραγουδιού επιτυχίας από την εκστρατεία Τραμπ στις συγκεντρώσεις της από το 2022 έως το 2024.

«Εμείς, η οικογένεια των @_isaachayes Isaac Hayes Enterprises, εκπροσωπούμενη από τους Walker & Associates, μηνύουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκστρατεία του για 134 παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τραγουδιού «Hold On, I'm Coming» σε προεκλογικές συγκεντρώσεις από το 2022. -2024», έγραφε η ανάρτηση που υπογράφει η οικογένεια Hayes.

Η ανάρτηση πρόσθεσε: "Απαιτούμε τη διακοπή της χρήσης, την κατάργηση όλων των σχετικών βίντεο, μια δημόσια αποποίηση ευθυνών και την πληρωμή 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε τέλη αδειοδότησης έως τις 16 Αυγούστου 2024. Η μη συμμόρφωση θα οδηγήσει σε περαιτέρω νομικές ενέργειες."

We the family of @isaachayes Isaac Hayes Enterprises, represented by Walker & Associates, are suing @realDonaldTrump and his campaign for 134 counts copyright infringement for the unauthorized use of the song “Hold On I’m Coming” at campaign rallies from 2022-2024. pic.twitter.com/uwbJbB32Ya — Isaac Hayes (@isaachayes) August 11, 2024



Ο Isaac Hayes III δημοσίευσε ένα άλλο μήνυμα, λέγοντας: «Ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί την επιτομή της έλλειψης ακεραιότητας και τάξης, όχι μόνο μέσω της συνεχούς χρήσης της μουσικής του πατέρα μου χωρίς άδεια, αλλά και μέσω της ιστορίας του σεξουαλικής κακοποίησης κατά των γυναικών και της ρατσιστικής ρητορικής του. Αυτή η συμπεριφορά δεν θα είναι πλέον ανεκτή και θα λάβουμε άμεσα μέτρα για να βάλουμε ένα τέλος σε αυτήν».

Πρόσθεσε: «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με όλους τους μουσικούς των οποίων το έργο έχει επιλεγεί χωρίς συναίνεση από διχαστικές πολιτικές εκστρατείες. Η τέχνη των μουσικών ερμηνευτών είναι μια αντανάκλαση της ψυχής τους, όχι ένα εργαλείο για την προώθηση του μίσους ή του φανατισμού. Είναι καιρός όλοι οι καλλιτέχνες να ενωθούν και να απαιτήσουν σεβασμό στη δημιουργική τους κληρονομιά».

Το τραγούδι, γραμμένο από τον Άιζακ Χέιζ και τον Ντέιβιντ Πόρτερ, είχε ερμηνευθεί σε πρώτη εκτέλεση το 1966 από το ντουέτο Sam & Dave. Ο Χέιζ πέθανε στις 10 Αυγούστου 2008.

Πηγή: skai.gr

