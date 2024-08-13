Σάββας Πούμπουρας: Γύρισε από τις διακοπές και έτρεξε στις φωτιές

O παρουσιαστής έλειπε από την πόλη για τις καλοκαιρινές του διακοπές με την οικογένειά του. βλέποντας όμως όλο αυτό που γίνεται στην Αττική και καθώς το σπίτι του βρίσκεται κοντά στις πληγείσες περιοχές επέστρεψε άρον άρον να ελέγξει την κατάσταση.

Μουδιασμένος o Σάββας Πούμπουρας από το θέαμα της χθεσινής ημέρας με τις φωτιές να φτάνουν στην περιοχή Πάτημα Βριλησίων και Πάτημα Χαλανδρίου έχοντας κάψει σπίτια και επιχειρήσεις στη Νέα Πεντέλη αλλά και σε άλλες περιοχές χρειάστηκε λίγο χρόνο να συντονιστεί και άμεσως έτρεξε να βοηθήσει.

