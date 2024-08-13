Τραμπ: Όταν επισκέφθηκε το σπίτι του… Γουίλ Σμιθ στο The Fresh Prince Of Bel-Air - Βίντεο

Ο πολυπράγμων Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι ξένος με τη «σόου μπιζνες», το αντίθετο μάλιστα, είναι αναπόσπαστο μέρος της. Πρωταγωνιστής ο ίδιος στο ριάλιτι The Apprentice (O Ασκούμενος) ο επιχειρηματίας και τέως πρόεδρος έχει κάνει περάσματα από τα ρινγκ του αμερικανικού κατς όπου έκανε φιλίες με τον Χαλκ Χόγκαν, μέχρι σε ταινίες όπως το Home Alone 2.

Λιγότερο γνωστή όμως ήταν η guest εμφάνιση έκπληξη με την τότε σύζυγό του Μάρλα Μέιπλς στη δημοφιλή (και στη χώρα μας) σειρά The Fresh Prince Of Bel-Air το 1994, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο, νεαρός τότε, Γουίλ Σμίθ.

Στο επεισόδιο με τίτλο "Πωλείται από τον ιδιοκτήτη" η οικογένεια Μπανκς θέλει να πουλήσει το σπίτι της στο Μπελ-Ερ, και ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να τους κάνει μια προσφορά. Μόνο που όλα αποδεικνύονται στο τέλος μια παρεξήγηση…





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.