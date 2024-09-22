Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ευγενία Σαμαρά αναρωτιέται σε ποια γενιά ανήκει κι αν είναι Millennial και αποκαλύπτει πότε γεννήθηκε

Να τώρα, αυτά είναι προβλήματα...

Η Ευγενία Σαμαρά αναρωτιέται σε ποια γενιά ανήκει κι αν είναι Millennial και αποκαλύπτει πότε γεννήθηκε

Nα μην ξέρεις σε ποια γενιά ανήκεις. Αυτό έπαθε η Ευγενία Σαμαρά που αποφάσισε να ρωτήσει έναν από τους παίκτες που πέρασαν χθες από το Switch τι γενιά είναι. Βρε τι πάθαμε... και αποκάλυψε και τη χρονιά που γεννήθηκε και κατά συνέπεια και την ηλικία της που λίγες μέρες πριν στα γενέθλιά της δεν είχε βάλει νούμερα αλλά δύο απλά κεράκια.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευγενία Σαμαρά Millennials WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark