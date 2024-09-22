Η Ευγενία Σαμαρά αναρωτιέται σε ποια γενιά ανήκει κι αν είναι Millennial και αποκαλύπτει πότε γεννήθηκε

Nα μην ξέρεις σε ποια γενιά ανήκεις. Αυτό έπαθε η Ευγενία Σαμαρά που αποφάσισε να ρωτήσει έναν από τους παίκτες που πέρασαν χθες από το Switch τι γενιά είναι. Βρε τι πάθαμε... και αποκάλυψε και τη χρονιά που γεννήθηκε και κατά συνέπεια και την ηλικία της που λίγες μέρες πριν στα γενέθλιά της δεν είχε βάλει νούμερα αλλά δύο απλά κεράκια.

