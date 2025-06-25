Βάνα Ραμπότα: Πού βρίσκεται σήμερα η αγαπημένη ηθοποιός από το 50-50;

Μία ταλαντούχα και από τις αγαπημένες ηθοποιούς της γενιάς της αποκεντρώθηκε καθώς μένει μόνιμα στο χωριό Κορακοβούνι, νότια του Άστρους Κυνουρίας, στην Αρκαδία. Ο λόγος για τη Βάνα Ραμπότα, που υποδυόταν τη σύζυγο του Σάκη Μπουλά, Ειρήνη στη δημοφιλή σειρά 50-50.

Η εκπομπή Όπου υπάρχει Ελλάδα τη συνάντησε στην περιοχή όπου έχει αναλάβει τον ρόλο της δασκάλας σε θεατρικό εργαστήρι.

Για την επιλογή της να εγκαταλείψει την Αθήνα, αλλά και για το πώς βρέθηκε στον συγκεκριμένο τόπο, καθώς δεν κατάγεται από εκεί, δήλωσε:

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.