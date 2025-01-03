Λογαριασμός
Η πρώτη δοκιμασία της σειράς «Squid Game» έγινε παιχνίδι στην Google - Πώς θα το βρείτε

Σε όποιον αναζητά τη σειρά στη μηχανή αναζήτησης εμφανίζεται η πρόσκληση για το Squid Game και μπορεί να παίξει «Red Light, Green Light»

Squid Game

Η σειρά - φαινόμενο του Netflix, Squid Game, επέστρεψε για δεύτερη σεζόν, σπάζοντας τα ρεκόρ της δημοφιλούς πλατφόρμας. Καθώς οι αναζητήσεις έχουν εκτοξευτεί, η Google δημιούργησε ένα διαδραστικό παιχνίδι για όποιον αναζητά τη σειρά. 

Η Google δημιούργησε ένα μίνι παιχνίδι εμπνευσμένο από την περιβόητη πρώτη δοκιμασία «Red Light, Green Light» της σειράς.

Πώς θα παίξετε το Squid Game παιχνίδι στο Google:

  • Πληκτρολογήστε «Squid Game» στη γραμμή αναζήτησης του Google.
  • Βρείτε το εικονίδιο της πρόσκλησης, έναν καφέ φάκελο με κύκλο, τρίγωνο και τετράγωνο θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της σελίδας.
  • Πατήστε πάνω στον φάκελο για να ξεκινήσει το παιχνίδι, το οποίο αναπαριστά το σενάριο του «Red Light, Green Light» από τη σειρά.

Squid Game


 

