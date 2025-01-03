Η σειρά - φαινόμενο του Netflix, Squid Game, επέστρεψε για δεύτερη σεζόν, σπάζοντας τα ρεκόρ της δημοφιλούς πλατφόρμας. Καθώς οι αναζητήσεις έχουν εκτοξευτεί, η Google δημιούργησε ένα διαδραστικό παιχνίδι για όποιον αναζητά τη σειρά.
Η Google δημιούργησε ένα μίνι παιχνίδι εμπνευσμένο από την περιβόητη πρώτη δοκιμασία «Red Light, Green Light» της σειράς.
Πώς θα παίξετε το Squid Game παιχνίδι στο Google:
- Πληκτρολογήστε «Squid Game» στη γραμμή αναζήτησης του Google.
- Βρείτε το εικονίδιο της πρόσκλησης, έναν καφέ φάκελο με κύκλο, τρίγωνο και τετράγωνο θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της σελίδας.
- Πατήστε πάνω στον φάκελο για να ξεκινήσει το παιχνίδι, το οποίο αναπαριστά το σενάριο του «Red Light, Green Light» από τη σειρά.
Πηγή: skai.gr
