Η σειρά - φαινόμενο του Netflix, Squid Game, επέστρεψε για δεύτερη σεζόν, σπάζοντας τα ρεκόρ της δημοφιλούς πλατφόρμας. Καθώς οι αναζητήσεις έχουν εκτοξευτεί, η Google δημιούργησε ένα διαδραστικό παιχνίδι για όποιον αναζητά τη σειρά.

Η Google δημιούργησε ένα μίνι παιχνίδι εμπνευσμένο από την περιβόητη πρώτη δοκιμασία «Red Light, Green Light» της σειράς.

Πώς θα παίξετε το Squid Game παιχνίδι στο Google:

Πληκτρολογήστε «Squid Game» στη γραμμή αναζήτησης του Google.

Βρείτε το εικονίδιο της πρόσκλησης, έναν καφέ φάκελο με κύκλο, τρίγωνο και τετράγωνο θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της σελίδας.

Πατήστε πάνω στον φάκελο για να ξεκινήσει το παιχνίδι, το οποίο αναπαριστά το σενάριο του «Red Light, Green Light» από τη σειρά.





Πηγή: skai.gr

