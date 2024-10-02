Τσολάκη-Κωνσταντάρας: «Σφάχτηκαν» στον αέρα με αφορμή τον Χρήστο Μάστορα

Πολύ έντονα διαφώνησαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό Σουσου» η Ελένη Τσολάκη και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με μια αντιπαράθεση που έκανε την παρουσιάστρια να του πει εκνευρισμένη να μην την ειρωνεύεται.
Όλα ξεκίνησαν όταν ξεκίνησαν να σχολιάζουν την ανάρτηση του Χρήστου Μάστορα κατά της δημοσιογραφικής πιάτσας.
Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr
- Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Θέλω να σεβαστούμε λίγο επειδή δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα ο κίνδυνος»
- Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω γυρίσει πάρα πολλές φορές σπίτι μου κι έχω κλάψει με σχόλια για την εμφάνισή μου»
- Clint Eastwood: Το νέο του «παιδί», η ταινία «Juror #2», θα μας αρέσει πολύ – Για πάρτε μια γεύση…
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.