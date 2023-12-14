Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Για καλό σκοπό - Δείτε το trailer

Ένα special εορταστικό επεισόδιο της «Μαμάς» με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι να προσπαθούν να… επιβιώσουν ανάμεσα σε All Star Survivors!

Στο σημερινό επεισόδιο, οι Σάκης Κατσούλης, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Σπύρος Μαρτίκας και Βρισηίδα Ανδριώτου μπαίνουν σε έναν διαφορετικό στίβο μάχης και μας δείχνουν για πρώτη φορά τις μαγειρικές τους ικανότητες, ελπίζοντας σε μια νίκη.

Πρώτοι στην κουζίνα θα μπουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Μας αποκαλύπτουν μυστικά του Survivor, της σχέσης τους αλλά και πολλά άλλα που σίγουρα δεν ξέραμε. Στην κουζίνα μπαίνει ο Σάκης και με την καθοδήγηση της Μαριαλένας, βάζει τα δυνατά του για να εκπλήξει τον Έκτορα Μποτρίνι με «πένες με κοτόπουλο και μανιτάρια».

Αντίπαλοί τους, ο Σπύρος Μαρτίκας και η Βρισηίδα Ανδριώτου. Ο Σπύρος μπαίνει στην κουζίνα και η Βρισηίδα του λέει βήμα – βήμα πώς να μαγειρέψει «μπακαλιάρο με πράσα», μια συνταγή που έχει μάθει από την... πεθερά της. Οι δυο τους, μας αποκαλύπτουν όσα δεν ξέρουμε για τη ζωή τους μετά το παιχνίδι επιβίωσης αλλά και για τον γάμο τους... που δε θα αργήσει!

Το έπαθλο των 1.000 ευρώ του σημερινού επεισοδίου, θα διατεθεί μέσω του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

