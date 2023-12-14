Έχοντας εξοντώσει μέχρι στιγμής στον «Μονομάχο» 97 αντιπάλους και χωρίς καμία βοήθεια στη διάθεσή του, ο Νίκος Σαριδάκης παραμένει πρωταγωνιστής στο απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων.

Δείτε το trailer:

Γρήγορα, καταφέρνει να μείνει μόνος του εναντίον ενός με αποτέλεσμα μια δυναμική, γνωστική μονομαχία που εντείνει ακόμα περισσότερο την αγωνία!

Ο οδοντίατρος πρέπει να απαντήσει σωστά στην πιο κρίσιμη ερώτηση για να πάει στο ταμείο για περισσότερα από 20.000 ευρώ! Θα τα καταφέρει;

Μετά από κλήρωση, η Νεφέλη Μανώλη που κάθεται στη θέση 12 αναδεικνύεται η επόμενη τυχερή που αναλαμβάνει δράση ως νέα Μονομάχος. Η φοιτήτρια στο πολιτικό της νομικής αποφασίζει να ακολουθήσει τη διαίσθησή της και να ρισκάρει όπως έκανε ο Νίκος Σαριδάκης, ελπίζοντας σε ένα καλό παιχνίδι.

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos

