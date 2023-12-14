Ήταν μια χρονιά που «έσπασε» πολλά ρεκόρ η Γκρέτα Γκέργουιγκ με την παγκόσμια επιτυχία της ταινίας «Barbie» με κορυφαία στιγμή όταν ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Η Γκέργουιγκ πρόκειται να ανοίξει και πάλι νέους δρόμους τον ερχόμενο Μάιο, όταν θα αναλάβει τον ρόλο της προέδρου της κριτικής επιτροπής στο 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

In 15 years, she has established herself at the pinnacle of world cinema. The Festival de Cannes is delighted and proud to welcome the American filmmaker, screenwriter and actress Greta Gerwig as President of the Jury for its 77th edition! #Cannes2024

► https://t.co/tcYpu6Ednu pic.twitter.com/CdiVW6uY8k — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) December 14, 2023

Το φεστιβάλ ανακοινώνοντας την είδηση, περιέγραψε την Γκέργουιγκ ως «μια ηρωίδα της σύγχρονης εποχής μας» που τάραξε το «status quo».

«Είμαι έκπληκτη και ενθουσιασμένη που θα υπηρετήσω ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Ανυπομονώ να δω τι ταξίδια επιφυλάσσει σε όλους μας», ανέφερε σε δήλωσή της η Γκέργουιγκ και πρόσθεσε.

«Λατρεύω τις ταινίες -μου αρέσει να τις κάνω, μου αρέσει να πηγαίνω σε αυτές, μου αρέσει να μιλάω γι' αυτές. Ως σινεφίλ, οι Κάννες ήταν πάντα η κορυφή του τι μπορεί να είναι η παγκόσμια γλώσσα του κινηματογράφου...το να βρίσκομαι σε μια σκοτεινή αίθουσα γεμάτη αγνώστους, παρακολουθώντας μια ολοκαίνουργια ταινία είναι το αγαπημένο μου μέρος».

Σε ηλικία 40 ετών, θα είναι, επίσης, η νεότερη πρόεδρος του Φεστιβάλ μετά τη Σοφία Λόρεν, το 1966 σε ηλικία 31 ετών.

«Πρόκειται για μια προφανή επιλογή, καθώς η Γκρέτα Γκέργουιγκ ενσαρκώνει τόσο τολμηρά την ανανέωση του παγκόσμιου κινηματογράφου, για την οποία οι Κάννες κάθε χρόνο εκπροσωπούν» ανέφεραν στην κοινή τους δήλωση η πρόεδρος του Φεστιβάλ,Αϊρις Νόμπλοχ, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, Τιερί Φρεμό.

Σύμφωνα με το Deadline το 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 25 Μαΐου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.