Trevor Noah: Θα είναι για 5η φορά οικοδεσπότης στην τελετή των βραβείων Grammy

Ο κωμικός Τρέβορ Νόα θα αναλάβει για ακόμη μια φορά τον ρόλο του οικοδεσπότη στην 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy, σύμφωνα με το CBS.

Η ανακοίνωση έρχεται σε λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν την πολυαναμενόμενη τελετή απονομής, ωστόσο η επιστροφή του βραβευμένου με Emmy κωμικού ήταν αναμενόμενη και προετοιμαζόταν εδώ και καιρό. Θα είναι η πέμπτη συνεχή χρονιά που θα παρουσιάσει την τελετή απονομής ενώ θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής.

Comedian Trevor Noah has been tapped to host the Grammy Awards again in 2025. Tune in Sunday, Feb. 2 on @CBS. https://t.co/n4U7cdyeHG pic.twitter.com/xMd7tRuHEN — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 22, 2025

Η συνεργασία του Νόα με την ΕΘνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ ξεκίνησε ως μέρος μιας συμφωνίας με την Paramount, μητρική εταιρεία τόσο του CBS όσο και του Comedy Central, όπου ήταν παρουσιαστής του «The Daily Show».

Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από το δημοφιλές βραδινό σόου ο κωμικός παρέμεινε αναπόσπαστο μέρος της οικογένειας των Grammy έχοντας κατακτήσει την προτίμηση του κοινού.

Tα φετινά βραβεία θα αφιερώσουν ένα σημαντικό μέρος τους στη συγκέντρωση κεφαλαίων για την υποστήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες και θα τιμήσουν τους ήρωες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η 67η τελετή απονομής έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου στην Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Deadline. Θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS και θα είναι διαθέσιμη για streaming ζωντανά και κατ' απαίτηση από το Paramount+.

Την παραγωγή αναλαμβάνει και μία ακόμη φορά η Fulwell 73 Productions για την Ακαδημία Ηχογράφησης με τους Μπεν Γουίνστον, Ρατζ Καπούρ και Τζέσε Κόλινς να είναι στην εκτελεστική παραγωγή.

Σύμφωνα με το ΑP, oι μοναδικοί οικοδεσπότες της τελετής απονομής των βραβείων Grammy περισσότερες από πέντε φορές ήταν μουσικοί καλλιτέχνες. Ο Άντι Ουίλιαμς κατέχει το ρεκόρ με επτά παρουσίες, ακολουθούν ο Τζον Ντένβερ με έξι και ο ράπερ και ηθοποιός LL Cool J με πέντε.

