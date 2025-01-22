Η Χάρις Αλεξίου παρουσιάζει την εκπομπή ΜΕΝΤΑ ICONS στον Μέντα 88

Οι ακροατές του Μέντα 88 είχαν τη δύσκολη αποστολή να διαλέξουν μόνο 10 από τα πιο αγαπημένα τους τραγούδια απ’ όλη τη συναρπαστική διαδρομή της Χάρις Αλεξίου! Ένα ρεπερτόριο γεμάτο αριστουργήματα, από τις πρώτες ιστορικές συνεργασίες της, τα σπουδαία τραγούδια της καριέρας της, μέχρι το πολύ πρόσφατο «Reworks».

Συγκινημένη η Χαρούλα, από τις χιλιάδες συμμετοχές και τη μεγάλη αγάπη των ακροατών του σταθμού, αποφάσισε να παρουσιάσει η ίδια τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του ΜΕΝΤΑ ICONS.

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου στις 10.00, στον Μέντα 88, η Χάρις Αλεξίου μας κάνει τη μεγάλη τιμή και μοιράζεται γενναιόδωρα τις δικές της ιστορίες, τις αλήθειες, τα συναισθήματα και τις προσωπικές εξομολογήσεις πίσω από τα τραγούδια που έγραψαν –και γράφουν κάθε μέρα- ιστορία.

Μια μοναδική ραδιοφωνική στιγμή, μια πολύτιμη εκπομπή.

ΜΕΝΤΑ ICONS με τη Χάρις Αλεξίου.

Στον Μέντα 88!

Πηγή: skai.gr

