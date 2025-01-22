Η Σκιάθος είναι η επόμενη στάση του οδοιπορικού του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από το καταπράσινο νησί των Σποράδων.

Κάνουμε μια επίσκεψη στο Μουσείο του Παπαδιαμάντη, όχι μόνο για να δούμε τα προσωπικά του αντικείμενα, αλλά και τον χώρο που έζησε και έγραψε τα αριστουργήματά του. Μπαίνουμε στο καΐκι ενός ψαρά και κουβεντιάζουμε για τις δυσκολίες της δουλειάς αλλά και τη θερινή διέξοδο του αλιευτικού και επιστημονικού τουρισμού, όταν οι επισκέπτες ψαρεύουν και τρώνε πάνω στο σκάφος ή μελετούν τη θάλασσα.

Περπατάμε σε σπίτια και χωράφια γύρω από το Ρέμα του Πλατανιά που σαρώθηκαν από τις πλημμύρες και ακούμε τους κατοίκους να ζητούν παρεμβάσεις για να μην ξαναζήσουν τα ίδια.

Ακούμε με συγκίνηση τους ανθρώπους που πηγαίνουν στο πρώτο εσπερινό σχολείο της Σκιάθου γιατί δεν πρόλαβαν ή δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν το σχολείο όταν ήταν μικροί. Ακόμη, το ειδικό σχολείο του νησιού γίνεται μια αγκαλιά για την οικογένεια ενός παιδιού με αυτισμό και δίνει μια ευκαιρία να συνεχίσει τη ζωή του στη Σκιάθο, χωρίς να χρειαστεί να μετακομίσει.

Στη Σκόπελο, απολαμβάνουμε τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στο ετήσιο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους, το οποίο κάθε χρόνο συγκεντρώνει σκηνοθέτες από όλον τον κόσμο και στέλνει ταινίες σε διεθνείς διαγωνισμούς, πολλές από τις οποίες βραβεύονται. Πατέρας και κόρη δουλεύουν μαζί έργα μικροναυπηγικής που εντυπωσιάζουν, αναδεικνύοντας μια τέχνη που η ιστορία της έρχεται από μακριά.

Τέλος, ένας κουρέας τικ τόκερ στη Σκιάθο μας επιφυλάσσει μια έκπληξη αποτυπώνοντας τα πρόσωπα των δημοσιογράφων παρουσιαστών μας χρησιμοποιώντας ένα… ιδιαίτερο υλικό.

Δείτε το trailer:

