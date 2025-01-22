Κατά τη διάρκεια του χθεσινού επεισοδίου του τηλεπαιχνιδιού, «Rouk Zouk», ένας παίκτης εξομολογήθηκε τον έρωτά του προς την παρουσιάστρια: «Οφείλω να ομολογήσω ότι η καρδιά μου χτυπάει από την πρώτη μέρα που σε γνώρισα live, μέχρι σήμερα», είπε στη Ζέτα Μακρυπούλια, ενώ γονάτισε για να της κάνει πρόταση γάμου.

Ωστόσο, ο γλυκός Γιώργος δεν σταμάτησε εκεί, αλλά εμφάνισε μέχρι και το προσκλητήριο που είχε επιλέξει για τον γάμο τους, ο οποίος, όπως είπε, είναι προγραμματισμένος για τον Αύγουστο. «Λείπει μόνο η ημέρα και η ώρα. Διάλεξα τον Αύγουστο γιατί είμαι πιο λεπτός», ανέφερε με χιούμορ.

«Θα ήταν μεγάλη τιμή για την οικογένειά μας η παρουσία σας στο ιερό μυστήριο του γάμου μας που θα πραγματοποιηθεί στον ναό του Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων», έγραφε το «ευφάνταστο» προσκλητήριο, με την παρουσιάστρια να συνεχίζει το σκετσάκι με τον παίκτη.

Πηγή: skai.gr

