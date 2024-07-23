POWER OF LOVE

Η χθεσινή ένταση ανάμεσα στη Νίκη και στη Μαρκέλλα αναστάτωσε αρκετά το σπίτι των κοριτσιών. Απόψε τα δύο κορίτσια προσπαθούν να κάνουν μία ειλικρινή συζήτηση. Κάτι όμως που μοιράζεται η Μαρκέλλα για τον Δήμο ανάβει νέες φωτιές… Μπορεί αυτή η νέα ένταση να οδηγήσει το ένα από τα δύο κορίτσια εκτός παιχνιδιού;

Η Σωτηρία πάει για ψώνια και φέρνει από ένα πουκάμισο για κάθε αγόρι. Τι γράφει η κάρτα που συνοδεύει το πουκάμισο του Νίκου; Ο Αργύρης προσπαθεί να γνωρίσει καλύτερα την Κωνσταντίνα.

Ας γνωρίσουμε κι εμείς καλύτερα το νέο κορίτσι του Power of Love

Κωνσταντίνα Μαγαλιού

Ηλικία: 21 ετών

Πόλη: Λάρισα

Ιδιότητα: Αισθητικός

Ζώδιο: Τοξότης

Η μητέρα της είναι από την Αλβανία και ο πατέρας της από τη Λάρισα, η ίδια γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα χωριό λίγο έξω από την πόλη. Σπούδασε αισθητική στη Λάρισα όπου μένει πλέον με τη μητέρα της. Το μακιγιάζ είναι το πάθος της ενώ το χόμπι της είναι η ζωγραφική και ειδικά η προσωπογραφία. Δεν της αρέσουν οι εντάσεις και οι τσακωμοί. Η ίδια δηλώνει πως νευριάζει σπάνια.

Let’s talk about love: Δεν έχει μεγάλη εμπειρία από σχέσεις, ονειρεύεται όμως να ζήσει μία ωραία σχέση όπως η αδερφή της! Αναζητά ένα σύντροφο ειλικρινή που θα ξέρει τι θέλει και δε θα φοβάται να της το πει. Της αρέσουν οι δυναμικοί και σοβαροί άντρες που κάνουν την πρώτη κίνηση. Δεν έχει ερωτευτεί αλλά πιστεύει πως όταν συμβεί θα είναι κάτι ωραίο.

