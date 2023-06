Tom Cruise: Λάτρεψε την ταινία «The Flash»

Ο σκηνοθέτης του «The Flash», Άντι Μουσκιέτι, και η παραγωγός, Μπάρμπαρα Μουσκιέτι, επιβεβαίωσαν ότι ο Τομ Κρουζ τους τηλεφώνησε για να επαινέσει τη νέα ταινία τους με υπερήρωες της DC.

Σε δηλώσεις του στο Total Film Magazine, ο Άντι Μουσκιέτι είπε ότι στον ηθοποιό Τομ Κρουζ και στον συγγραφέα Στίβεν Κινγκ εστάλησαν τα πρώτα αντίγραφα της ταινίας και ότι και οι δύο την εγκωμίασαν.

Ο Στίβεν Κινγκ επαίνεσε δημόσια την ταινία τον Μάιο, με ανάρτησή του στο Twitter: «Κατά κανόνα, δεν με ενδιαφέρουν πολύ οι ταινίες με υπερήρωες, αλλά αυτή είναι ξεχωριστή. Είναι ανυπόκριτη, αστεία και εντυπωσιακή. Μου άρεσε».

'The Flash' Team Confirms Tom Cruise Called and Spent 15 Minutes 'Praising the Film': 'It Was a Confidence Boost' https://t.co/5YzBI9SKxv