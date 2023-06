Ο Κέβιν Κόστνερ ανοίγει μέτωπο με την εν διαστάσει σύζυγός του: «Χρέωσε την κάρτα μου 95 χιλ. δολάρια»

Ο σταρ του «Bodyguard» με καθαρή περιουσία 250 εκατομμυρίων δολαρίων, φοβάται ότι η δημοσιοποίηση των οικονομικών του στοιχείων θα τον καταστήσουν στόχο απατεώνων και διαρρηκτών

Ο Κέβιν Κόστνερ κατηγορεί την εν διαστάσει σύζυγό του, Κριστίν Μπάουμγκάρτνερ, ότι χρέωσε την πιστωτική του κάρτα για να χρηματοδοτήσει τα έξοδα του διαζυγίου τους.

Ο 68χρονος σταρ του «Yellowstone», ισχυρίζεται σε νέα δικαστικά έγγραφα ότι η Κριστίν Μπάουμγκάρτνερ, 49 ετών, ξόδεψε 95.000 δολάρια από τα χρήματά του «χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση» σε δικηγόρους και λογιστές, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Κόστνερ ισχυρίζεται ότι η εν διαστάσει σύζυγός του παραβιάζει την προγαμιαία συμφωνία τους, τις λεπτομέρειες της οποίας φέρεται η πρώην του να επιθυμεί να κοινοποιήσει στο κοινό. Ο σταρ του «Bodyguard» με καθαρή περιουσία 250 εκατομμυρίων δολαρίων, φοβάται ότι η δημοσιοποίηση των οικονομικών του στοιχείων θα τον καταστήσουν στόχο απατεώνων και διαρρηκτών ενώ παράλληλα δεν επιθυμεί την προσοχή των μέσων ενημέρωσης.

Εκτός από τη χρήση των χρημάτων του χωρίς τη συγκατάθεσή του, ο Κόστνερ φέρεται να προσπαθεί ακόμα να πείσει τον Μπάουμγκάρτνερ να μετακομίσει από το σπίτι τους 145 εκατομμυρίων δολαρίων στην Carpinteria της Καλιφόρνια.

Ο σταρ του "Let Him Go" ισχυρίζεται, σύμφωνα με τα έγγραφα, ότι το μοντέλο αρνείται να φύγει από το σπίτι τους - παρά το γεγονός πως στο προγαμιαίο συμβόλαιο αναφέρεται ρητά πως εντός 30 ημερών θα πρέπει να έχει εκκενώσει το σπίτι τους και ότι θα της δοθεί ένα ακίνητο 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων για να ζήσει κάπου αλλού.

Η Μπάουμγκάρτνερ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Κόστνερ τον Μάιο μετά από 18 χρόνια γάμου, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές» εκείνη την εποχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε την κοινή επιμέλεια των τριών παιδιών τους, του Cayden, 15, του Hayes, 14, και της Grace, 12, αλλά όχι συζυγική υποστήριξη λόγω των όρων του προγαμιαίου συμβολαίου.

Το περιβάλλον του ηθοποιού, αναφέρει πως ο Κόστνερ δεν επιθυμούσε το διαζύγιο και γι΄αυτό δηλώνει «έκπληκτος» και «απογοητευμένος», καθώς εξακολουθεί να «αγαπά τη σύζυγό του και τα παιδιά του.

Παρά τις εικασίες περί απιστίας που προκάλεσε τη διάσταση λόγω σχετικού σκανδάλου του Κόστνερ στο παρελθόν, το περιβάλλον του ηθοποιού διαψεύδει τις συγκεκριμένες φήμες και αναφέρει ως αιτία το πολυάσχολο πρόγραμμα του ηθοποιού.





