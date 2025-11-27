Το Stranger Things έριξε κυριολεκτικά το Netflix - Χαμός με την 5η σεζόν

Η 5η σεζόν του Stranger Things βγήκε επίσημα σήμερα στον αέρα, ρίχνοντας κυριολεκτικά το Netflix για λίγα λεπτά.

Οι θεατές που περιμένουν με αγωνία την τελευταία σεζόν, προσπαθούσαν να συνδεθούν και δεν μπορούσαν, με αποτέλεσμα να εκφράζουν την απογοήτευσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Downdetector, που παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας, κατέγραψε περισσότερες από 14.000 αναφορές στις ΗΠΑ, ενώ οι θαυμαστές της σειράς στην Ινδία ανέφεραν ότι η υπηρεσία streaming «πάγωσε» και εμφάνιζε σφάλματα σύνδεσης, με 200 αναφορές να καταγράφονται στη χώρα.

«Κάποιοι χρήστες αντιμετώπισαν ένα σύντομο πρόβλημα με τη ροή, αλλά η υπηρεσία αποκαταστάθηκε για όλους τους λογαριασμούς μέσα σε πέντε λεπτά», δήλωσε το Netflix στο Reuters.

Ο Ross Duffer, συνδημιουργός της σειράς, δήλωσε στο Instagram ότι το Netflix «αύξησε το εύρος ζώνης κατά 30% για να αποφευχθεί η κατάρρευση του δικτύου».

Μια μέρα πριν από την προβολή του τελικού επεισοδίου της σειράς, όλες οι προηγούμενες σεζόν του Stranger Things μπήκαν στο top 10 των πιο δημοφιλέστερων σειρών της πλατφόρμας, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία του Netflix.

Η 5η σεζόν είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα από τα ξημερώματα της Πέμπτης και βρίσκεται ήδη στο Top 10 των δημοφιλέστερων σειρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.