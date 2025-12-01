Ο Pepper 96,6, το premium ραδιόφωνο της Αθήνας, συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με το θρυλικό Pepper Xmas Party που επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικά!

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 21.00, στο Ωδείο Αθηνών-Πολυχώρος Ω2, τα φώτα χαμηλώνουν, η μουσική δυναμώνει και η ατμόσφαιρα γεμίζει μυστήριο, λάμψη και χριστουγεννιάτικη μαγεία, μετατρέποντας το βράδυ μας σε μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.

Στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή, θα παρουσιαστούν δύο «εκρηκτικά» live acts από τους:

• Wedding Singers

• Hi-Rollers

Η βραδιά δεν σταματά εκεί! Στα decks, δύο αγαπημένοι DJs, έτοιμοι να απογειώσουν την ατμόσφαιρα:

• Dim Zach

• DJ Spector

Εσείς, φορέστε τη γιορτινή σας διάθεση, αφήστε πίσω τη ρουτίνα και... add some party to your life!

Doors open: 20:30

Party time: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο more.com: 15€.

