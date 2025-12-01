Ένα ακόμα συναρπαστικό επεισόδιο του «The Wall» έρχεται απόψε, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με δύο παιδικούς φίλους να προσπαθούν να κερδίσουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν.

Ο Γιώργος και η Σοφία είναι δύο φίλοι που μεγάλωσαν στην Καστοριά και η φιλία τους μετράει 27 χρόνια. Γνωρίστηκαν στο σχολικό λεωφορείο και, παρόλο που στην πορεία της ζωής τους έμειναν σε διαφορετικές πόλεις, παρέμειναν αχώριστοι. Εκείνος, είναι κομμωτής μόδας, δημιουργικός και με αστείρευτο χιούμορ. Παίρνει μέρος στις εβδομάδες μόδας σε Παρίσι και Μιλάνο και κάθε χρόνο δημιουργεί το δικό του ημερολόγιο, τα έσοδα του οποίου διατίθενται σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Εκείνη, εργάζεται ως λογίστρια και είναι δραστήρια και εξωστρεφής. Πρόσφατα, μετά από παρότρυνση του Γιώργου, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη ζωή στην Καστοριά και να μετακομίσει στην Αθήνα.

Μαζί έχουν απολαύσει διακοπές και ταξίδια στο εξωτερικό και έρχονται στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων για να ζήσουν άλλη μία –κοινή- αξέχαστη εμπειρία. Όσον αφορά τον τρόπο που θα αξιοποιήσουν τα χρήματα που θα κερδίσουν; Θέλουν να δημιουργήσουν έναν πολυχώρο ομορφιάς στα νότια προάστια. Άραγε, θα υπογράψουν το Συμβόλαιο για να πάρουν την εγγύηση ή θα τα παίξουν όλα για όλα;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

