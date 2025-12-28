Το έργο «Last Days» για τον Κερτ Κομπέιν στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου παρουσιάζεται τις μέρες των γιορτών και έως τις 3 Ιανουαρίου η όπερα «Last Days» για τον Κερτ Κομπέιν.

Για τον καλλιτέχνη Ματ Κόπσον, ο οποίος συνέγραψε το έργο μαζί με τον συνθέτη Όλιβερ Λιθ, η μυθολογία γύρω από τον Κομπέιν είναι πιο ενδιαφέρουσα από τα γεγονότα του θανάτου του. «Τα περισσότερα πράγματα από εκείνη την εποχή δεν έχουν αποτυπωθεί πραγματικά, αλλά βλέπω εφήβους να φορούν μπλουζάκια των Nirvana κάθε μέρα» λέει.

Επιστρέφοντας στη Βασιλική Όπερα μετά το ντεμπούτο της πριν από τρία χρόνια, η όπερα «Last Days» είναι διασκευή της ομώνυμης ταινίας του Γκας Βαν Σαντ του 2005: και τα δύο έργα είναι χαλαρά εμπνευσμένα από την αυτοκτονία του Κομπέιν, και τα δύο επικεντρώνονται σε έναν μοναχικό ροκ σταρ που ονομάζεται «Μπλέικ».

Είναι μια ιστορία για την απομόνωση, αλλά και για κάποιον που προσπαθεί να μείνει μόνος, αλλά δεν τα καταφέρνει και παλεύει με την ταυτότητα, τη φήμη, τη χρήση ουσιών και, στην ουσία του, τη μοναξιά και την απελπισία.

Μετά τις sold-out παραστάσεις στο θέατρο Linbury το 2022, η όπερα Last Days του συνθέτη Όλιβερ Λιθ και του Ματ Κόπσον που έγραψε το λιμπρέτο και σκηνοθετεί επιστρέφει στη Βασιλική Όπερα. Με πρωταγωνιστή τον Τζέικ Νταν η όπερα αποτυπώνει την πορεία ενός άνδρα που στοιχειώνεται από εξωτερικούς θορύβους και εσωτερική αναταραχή. Η αφήγηση, τόσο στην ταινία όσο και στην όπερα είναι σκόπιμα χαλαρή, καθώς δίνεται προτεραιότητα στη διάθεση και την ατμόσφαιρα έναντι της παραδοσιακής αφήγησης.

