Timothée Chalamet: Απαντά για τις καταγγελίες κατά του Armie Hammer για βιασμό

Your browser does not support the audio element.

Τον Μάρτιο του 2021, ο Χάμερ κατηγορήθηκε για βιασμό, ενώ στη συνέχεια διέρρευσαν στο διαδίκτυο προσωπικά μηνύματα του ηθοποιού και πολλών γυναικών αποκαλύπτοντας τις σεξουαλικές φαντασιώσεις του

Ιδιαίτερα προσεκτικός είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ, όταν πρόκειται να μιλήσει για τον πρώην συμπρωταγωνιστή του Άρμι Χάμερ.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν πρωταγωνίστησαν στη ταινία «Call Me by Your Name», αλλά η καριέρα του Χάμερ βρέθηκε σε πτωτική πορεία όταν το Μάρτιο του 2021 κατηγορήθηκε για βιασμό, ενώ στη συνέχεια διέρρευσαν στο διαδίκτυο προσωπικά μηνύματα του ηθοποιού και πολλών γυναικών αποκαλύπτοντας τις σεξουαλικές φαντασιώσεις του, όπως για παράδειγμα ο κανιβαλισμός. Όλα αυτά έγιναν γνωστά όταν ο Σαλαμέ ετοιμαζόταν να παίξει έναν κανίβαλο στην ταινία «Bones and All».

Timothée Chalamet Calls Armie Hammer Allegations 'Disorienting,' Reveals Tom Cruise Sent Him an Email With Lists of Stunt Trainers: It Was a 'War Cry' https://t.co/ASx50Rk7sO — Variety (@Variety) October 17, 2023

Μιλώντας στο περιοδικό «GQ», ο Σαλαμέ είπε ότι εκείνη την εποχή μόλις έγιναν γνωστά όλα αυτά αναρωτήθηκε: «Ποιες είναι οι πιθανότητες να αναπτύξουμε αυτό το πράγμα;», αναλογιζόμενος ότι ήταν μία περίοδος που η ιδιωτική ζωή του Χάμερ και η ταινία που επρόκειτο να γυρίσει έγιναν ταυτόσημα. «Με έκανε να σκεφτώ: "Τώρα πρέπει πραγματικά να το κάνω αυτό;". Γιατί στην πραγματικότητα η ιστορία αυτή βασίζεται σε ένα βιβλίο».

Όταν ρωτήθηκε πώς ο ίδιος εξέλαβε όσα γράφτηκαν για τον Χάμερ είπε: «Δεν ξέρω. Αυτά τα πράγματα καταλήγουν να χρησιμοποιούνται τόσο έντονα ως δόλωμα. Ο αποπροσανατολισμός είναι καλή λέξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.