Θοδωρής Αθερίδης για Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν είπαμε ποτέ τη λέξη χωρίζουμε»

Στο late-night show του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στον ΑΝΤ1, βρέθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 18 Μαΐου 2026, ο Θοδωρής Αθερίδης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη ζωή του, τις φοβίες του, τη σχέση του με τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τον πρόσφατο χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη, έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας.

Μιλώντας για όσα έχει καταλάβει μέσα από την προσωπική του διαδρομή, ο Θοδωρής Αθερίδης ανέφερε: «Όσο μεγαλώνεις, οφείλεις να γίνεσαι καλύτερος σε κάτι. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Αυτό έχω καταλάβει από τη ζωή. Θα μου άρεσε να μπω στο μυαλό μιας γυναίκας».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην επαφή του με ειδικό ψυχικής υγείας, λέγοντας: «Έχω πάει σε ψυχίατρο, μιλούσαμε σαν φίλοι, με βοήθησε να καταλάβω τα λάθη και τις ευθύνες των γονιών μου».

Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε ανοιχτά και για τις φοβίες που τον έχουν ταλαιπωρήσει, αποκαλύπτοντας πως για πολλά χρόνια απέφευγε τα ασανσέρ.

«Όλες οι φοβίες με έχουν πιάσει, εκτός από την αγοραφοβία. Δεν ξέρω αν λέγονται αυτά δημόσια αλλά θα το πω. Δεν έμπαινα για 30 χρόνια σε ασανσέρ. Νιώθω πως, όταν πέθανε η μαμά μου, πήρε μαζί της αυτή τη φοβία μου. Ξαφνικά, μπήκα χωρίς να το σκεφτώ. Είπα “τι βλακείες είναι αυτές;” και μπήκα», περιέγραψε.

Αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη, όπου έζησε μέχρι τα 29 του χρόνια, ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε πως διατηρεί ανάμεικτα συναισθήματα για την πόλη. «Έχω παράπονα από τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τα 29 μου που ήμουν εκεί είχα έντονες μελαγχολίες και το χρεώνω στην πόλη. Έχει τη “σκιά” των ποιητών και της μελαγχολίας. Ένιωθα πιο ταραχώδης από την ήρεμη πόλη, ενώ στην Αθήνα το αντίθετο, ήρθα σε ένα χάος. Αν δεν κάνω θέατρο, μπορεί να πάθω και καμιά μελαγχολία. Το σκέφτομαι, όμως, να γυρίσω ξανά στη Θεσσαλονίκη», είπε χαρακτηριστικά.

Προς το τέλος της συνέντευξης, η κουβέντα στράφηκε στον χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη. Ο Θοδωρής Αθερίδης εξήγησε πως δεν αισθάνθηκε άβολα όταν ρωτήθηκε για την προσωπική του ζωή, τονίζοντας πως η σχέση τους παραμένει βαθιά και ουσιαστική.

«Δεν έγινα αγενής όταν με ρώτησαν για τα προσωπικά μου. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είμαι πολύ καλός στο να κάνω σχέσεις, δεν είμαι καλός στο να χωρίζω, στο να δω τον άλλο στα μάτια και να του πω “χωρίζουμε”. Δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη με τη Σμαράγδα. Δεν έχω χωρίσει με κανέναν άνθρωπο στη ζωή μου. Συνεχίζουμε να βγαίνουμε, να τρώμε και να περνάμε τις γιορτές μαζί. Δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου μαζί της. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πληγώσουμε ο ένας τον άλλο. Στη σχέση μας θέλαμε να είμαστε ελεύθεροι, δεν θέλαμε να λογοδοτούμε», σημείωσε ο Θοδωρής Αθερίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.