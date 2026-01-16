Το «The Wall», το τηλεπαιχνίδι γνώσεων που χαρίζει μεγάλες στιγμές, επιστρέφει σε νέα μέρα, πιο δυνατό και πιο συναρπαστικό! Από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 21.00 και κάθε Σάββατο την ίδια ώρα, ζευγάρια παικτών εισβάλουν στο πλατό για να παίξουν, να τολμήσουν και να ρισκάρουν με έναν στόχο: να δουν το συνολικό χρηματικό έπαθλο να φθάνει τις 350.000 ευρώ προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Δείτε trailer

Στο πρώτο νέο επεισόδιο της χρονιάς, ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται την Έλενα και την Κορίνα, δύο αγαπημένες αδερφές που ενώνουν τις δυνάμεις τους και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους. Η Έλενα είναι παντρεμένη 17 χρόνια και έχει δύο κόρες στην εφηβεία. Εργάζεται ως Υπεύθυνη σε παιδικό γυμναστήριο και θαυμάζει τον δυναμισμό και τη δοτικότητα της αδερφής της. Η Κορίνα, από την πλευρά της, είναι πωλήτρια και εκπαιδεύτρια σε εταιρεία που εισάγει μηχανήματα αισθητικής. Μένει στην ίδια πολυκατοικία με την αδερφή της και τα ανίψια της. Όλοι, έχουν το ίδιο όνειρο: να επισκεφθούν τη Σεούλ και να δουν από κοντά το αγαπημένο τους συγκρότημα Kpop μουσικής, τους BTS, μία εμπειρία ζωής και ένα ταξίδι ζωής.

Θα καταφέρει το δυνατό δίδυμο, η Έλενα και η Κορίνα, να γκρεμίσει τον «Τοίχο» και να πραγματοποιήσει το ταξίδι ζωής;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

«The Wall»

Κάθε Σάββατο στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.