Ο Πύρρος Δήμας με τη σύζυγό του Αφροδίτη Σκαφίδα και η Έλλη Κοκκίνου έρχονται «Στην Αγκαλιά του Φάνη», απόψε, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στις 23.30, στον ΣΚΑΪ.

Το ζευγάρι των πρωταθλητών μιλά για την κοινή τους ζωή αλλά και για τα γεγονότα που τους έφεραν κοντά. Η γνωριμία τους, η πρώτη τους έξοδος και το απρόσμενο φλερτ που εξελίχθηκε σε μία όμορφη οικογένεια. Ο Ολυμπιονίκης, Πύρρος Δήμας, αναφέρεται επίσης στη γνωριμία του με τον Snoop Dogg αλλά και στη σειρά που θα γίνει για την ζωή του! Η πρωταθλήτρια, Αφροδίτη Σκαφίδα, μιλάει επίσης για τις συμμετοχές της στο Survivor και απαντά εάν θα πήγαινε ξανά! Ο Φάνης Λαμπρόπουλος έχει ετοιμάσει ένα μικρό τεστ για τη σχέση τους… Πόσο καλές θα είναι οι επιδόσεις τους;

Η Έλλη Κοκκίνου έρχεται στο πλατό κρατώντας στα χέρια της ένα ρόδι για το καλό! Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια επέλεξε τον Φάνη Λαμπρόπουλο για να μιλήσει για πρώτη φορά για τη δισκογραφική της επιστροφή με το νέο της τραγούδι «Από που κι ως που» (Spicy), σε μουσική και στίχους του Φοίβου.

Τι έχει να μοιραστεί για αυτή τη συνεργασία; Η Έλλη Κοκκίνου αποκαλύπτει επίσης τι κάνει αν ξεχάσει στίχους την ώρα του live, αναφέρεται στη γνωριμία της με την Πατρίτσια Φιλντ αλλά και στην εποχή που τα νυχτερινά μαγαζιά δούλευαν ακόμα και σαράντα μέρες χωρίς ρεπό! Στο τέλος ένα ξεχωριστό παιχνίδι προκαλεί τον παρουσιαστή και την τραγουδίστρια να το… λαλήσουνε!

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

