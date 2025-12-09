Το «The Wall», το ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΣΚΑΪ, έρχεται και απόψε, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 21.00, με ένα συναρπαστικό επεισόδιο.

Ο Ηλίας και ο Γιάννης είναι ξαδέρφια, συνέταιροι και φίλοι μιας ζωής, αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τον κοινό τους στόχο. Ο Ηλίας, που μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και την Αστυπάλαια, δραστηριοποιείται στον τουρισμό με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, δωμάτια και ένα beach bar. Είναι εργασιομανής, τελειομανής και παθιασμένος με τα ταξίδια. Ο Γιάννης από την άλλη, είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και επίσης ενεργός στον τουρισμό της Αστυπάλαιας, είναι εθελοντής πυροσβέστης, λάτρης των ζώων και των extreme sports. Κοινός τους στόχος είναι να ενισχύσουν την επιχείρησή τους και να κάνουν μαζί με τις οικογένειές τους ένα ταξίδι στην Ιαπωνία.

Ο Ηλίας και ο Γιάννης θα καταφέρουν να γκρεμίσουν τον «Τοίχο»;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

