Ομολόγησε ο δράστης που συνελήφθη για την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα και είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία ενός 17χρονου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ από μάρτυρες, 10 περίπου άτομα κυνήγησαν μέσα στη μέση του δρόμου τον 17χρονο από ένα παρκάκι και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο θώρακα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 14 προσαγωγές και θα φανεί μέσα στην ημέρα για το εάν αυτές θα γίνουν συλλήψεις.

Στο σημείο του εγκλήματος βρέθηκε ένα αιχμηρό αντικείμενο και μια μπλούζα, με τα ευρήματα να έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζεται για το εάν πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο.

Μαρτυρία - σοκ: «Είδαμε τους τύπους να τρέχουν και μετά το παιδί αιμόφυρτο»

Το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από έντρομους περίοικους. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν σύντομο αλλά έντονο καβγά, γεγονός που έκανε πολλούς να βγουν στον δρόμο ή στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει, αντικρίζοντας αιμόφυρτο τον νεαρό.

Μια γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έζησε. Όπως ανέφερε στο Orange Press Agency, «ήταν ένα παιδί εκεί, μπορεί να ήταν 16 χρονών ή κάπου εκεί, είναι νεαρός». Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι «πρόκειται για οπαδικές διαφορές, ξέρετε», υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ομάδα οπαδών που «του κάρφωσαν μαχαίρι στην κοιλιά και νομίζουμε ότι είναι νεκρός».

Η αυτόπτης μάρτυρας εξήγησε πως βρέθηκε αμέσως δίπλα στο θύμα. «Ήμουν εκεί. Ήμουν μαζί τους εκεί. Ερχόμουν με τον σύζυγό μου και το μωρό μου και είδαμε τους τύπους να τρέχουν», σημείωσε χαρακτηριστικά. Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, τόνισε: «Τον είδαμε στον δρόμο μες στα αίματα, καταλαβαίνετε. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά... Για κάπου 5-10 λεπτά προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μετά έχασε τις αισθήσεις του». Η ίδια υπογράμμισε ότι «η αστυνομία ήρθε γρήγορα, αλλά το ασθενοφόρο άργησε πολύ, ίσως και πάνω από μισή ώρα».

«Προηγήθηκε καυγάς, άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει»

Αναφορικά με το πώς ξεκίνησε το κακό, η γειτόνισσα σημείωσε: «Όχι, όχι εγώ δεν άκουσα κάτι, αλλά ο γείτονας εκεί καθόταν στο μπαλκόνι και άκουσαν έναν μικροκαβγά. Άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει». Αμέσως μετά το ουρλιαχτό, οι περίοικοι αντέδρασαν: «Βγήκαν, είδαν τους τύπους να τρέχουν κι εκείνος είχε ήδη πέσει στον δρόμο μες στα αίματα».

Τέλος, η μάρτυρας επιβεβαίωσε πως οι δράστες προσπάθησαν να εξαφανίσουν το όπλο του εγκλήματος πριν τραπούν σε φυγή. «Η αστυνομία βρήκε και το μαχαίρι εκεί, το είχαν πετάξει σε ένα παλιό κτίριο. Πέταξαν το μαχαίρι και έτρεξαν να φύγουν», ανέφερε καταλήγοντας.

Πηγή: skai.gr

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