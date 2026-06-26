Απεργία στο εμπόριο, την Κυριακή 19 Ιουλίου, για την υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας προαναγγέλλει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), μετά τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, έξω από τα γραφεία της ΕΣΕΕ και σε άλλες πόλεις της χώρας.

«Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας καλεί τα κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία, τους εργαζόμενους στο Εμπόριο, να κάνουν δική τους υπόθεση την επιτυχία της απεργίας στις 19 Ιούλη. Η μάχη πρέπει τώρα να περάσει σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κατάστημα, σούπερ μάρκετ, αποθήκη, πολυκατάστημα και εμπορικό κέντρο. Να συζητηθεί πλατιά το σχέδιο της Κλαδικής Σύμβασης. Να φτάσει σε κάθε συνάδελφο το κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία. Να δυναμώσει η οργάνωση στα σωματεία.

Κλιμακώνουμε με απεργία στο Εμπόριο την Κυριακή 19 Ιούλη για κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας και την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ. Οργανώνουμε τη συμμετοχή μας στο μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της ΟΙΥΕ.

Πηγή: skai.gr

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