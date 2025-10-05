Το «The Voice of Greece» επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ στη συχνότητα του ΣΚΑΪ και το 3ο επεισόδιο των Blind Auditions, που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, μονοπώλησε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ο μουσικός διαγωνισμός κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 27,7% και την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 19,8%. 2.257.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το αγαπημένο μουσικό πρόγραμμα έστω για 1’.

Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Χ, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν ενεργά όσα συνέβαιναν καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάδοσης του προγράμματος.

Η αναζήτηση για την Καλύτερη Φωνή της Ελλάδος συνεχίζεται και απόψε στις 21.00, με ένα νέο επεισόδιο των Blind Auditions. Η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γιώργος Καπουτζίδης ως παρουσιαστής και οι Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Παπαρίζου σε ρόλο coaches, δίνουν το «παρών» και είναι έτοιμοι για ισχυρές διεκδικήσεις!



«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

