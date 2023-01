The Voice of Greece: H Έλενα Παπαρίζου και o Θοδωρής Μαραντίνης σε ένα συναρπαστικό ντουέτο - Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό

Το THE VOICE OF GREECE επιστρέφει απόψε στις 21.00 με τη φάση των Knockouts!

Οι coaches έχουν στο πλευρό τους αγαπημένους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάζονται για την καλύτερη προετοιμασία των ομάδων τους. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός καλωσορίζει τον good job nicky, ο Πάνος Μουζουράκης υποδέχεται τον Γιάννη Γιοκαρίνη, η Έλενα Παπαρίζου προσκαλεί τον Θοδωρή Μαραντίνη ενώ ο Σάκης Ρουβάς έχει στο πλάι του τη Λένα Ζευγαρά.

Στα highlights των knockouts, οι απολαυστικες ερμηνείες των τραγουδιστών των ομάδων αλλά και οι στιγμές που ο κάθε coach ανεβαίνει στο stage με τον καλεσμένο του.

Αυτό το Σάββατο η Έλενα Παπαρίζου με τον Θοδωρή Μαραντίνη βάζουν φωτιά στη σκηνή του The Voice of Greece με ένα ξεσηκωτικό και απρόσμενο ντουέτο! Άραγε το «Gigolo» θα μπορούσε ποτέ να γίνει… ρεμπέτικο; Η μουσική δεν έχει όρια και το ίδιο συμβαίνει με τη φαντασία των δύο ταλαντούχων ερμηνευτών!

Μη χάσετε ούτε νότα!

Τα knockouts του The Voice of Greece, αυτό το Σάββατο 7 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

THE VOICE OF GREECE VII

IT’S OUR LUCKY 7!



#TheVoiceGR

FB https://www.facebook.com/TheVoiceofGreece/

TW https://twitter.com/TheVoiceofGR

IN https://www.instagram.com/TheVoiceofGreece/



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.