The Voice of Greece: Τέλος τα knockouts, έτοιμες για τα battles οι ομάδες

Στο τελευταίο επεισόδιο των knockouts του The Voice of Greece, οι ομάδες των τεσσάρων κριτών πήραν την τελική τους μορφή ενόψει των επικείμενων battles. Όπως πάντα, δίπλα τους είχαν τους guests-coaches: ο Κωνσταντίνος Αργυρός τον Good Job Nicky, ο Σάκης Ρουβάς τη Λένα Ζευγαρά, η Έλενα Παπαρίζου τον Θοδωρή Μαραντίνη και ο Πάνος Μουζουράκης τον Γιάννη Γιοκαρίνη.

Και πάλι, χρειάστηκε να παρθούν μερικές δύσκολες αποφάσεις. Από την ομάδα του Σάκη Ρουβά, ο Ηλίας Φωτιάδης «πήρε το εισιτήριο» για την επόμενη φάση. Ερμηνεύοντας το «Και ξαφνικά» κατάφερε να κερδίσει τον coach του, ο οποίος τον επέλεξε για τη συνέχεια του διαγωνισμού.



«Sorry seems to be the hardest word» ήταν το τραγούδι του Julio Imeri. Η αισθαντική του ερμηνεία «κέρδισε» την Έλενα Παπαρίζου, για την ομάδα της οποίας θα διαγωνιστεί στα battles.



Για άλλο ένα επεισόδιο, φυσικά, δεν έλειψε η τακτική από την πλευρά των κριτών. Μόνο που αυτή τη φορά, το steal έγινε με έναν μάλλον ανορθόδοξο τρόπο. Πάνος Μουζουράκης και Σάκης Ρουβάς άλλαξαν καρέκλες, με τον δεύτερο να πατά το κουμπί του «steal» και να αναγκάζει τον πρώτο να διαλέξει έναν από τους παίκτες. Κάπως έτσι, η Βιολέτα Νάτσικα βρίσκεται πλέον στους «Team-Panistes».



Παίκτες και coaches ανανεώνουν το ραντεβού τους για τα battles που προμηνύονται συναρπαστικά!

