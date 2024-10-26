Γιάννης Τσιμιτσέλης: Με ερωτική φωνή, εκτός παράστασης. Ποιός τον αντικατέστησε μέσα σε μια μέρα;

Δεν πρόλαβε να γυρίσει από τα γυρίσματα του Tempting Fortune στην Ελλάδα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και να ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στην παράσταση «Για μια ζωή» και ότι γλίτωσε στο εξωτερικό το έπαθε εδώ.

Βέβαια στο Tempting Fortune ήταν μέσα στη φύση, ενώ εδώ πια σε κλειστούς χώρους και με πολύ κόσμο. Ε, δεν ήθελε και πολύ, κόλλησε. Και από την Τετάρτη είναι εκτός παράστασης. Η συγκεκριμένη μάλιστα ακυρώθηκε και το έργο ξαναξεκίνησε την Πέμπτη με αντικαταστάτη τον Μάνο Ιωάννου που κλήθηκε μέσα σε μια μέρα να τα βγάλει πέρα και τα κατάφερε άψογα.

Ο ίδιος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βγήκε σήμερα τηλεφωνικά στους Weekenders γιατί ανάμεσα στα πράγματα που ακύρωσε ήταν και μια προγραμματισμένη συνέντευξη που θα έκανε με τον Θανάση Πάτρα.

«Έχω αποκτήσει πολύ ερωτική φωνή τις τελευταίες μέρες. Δεν το περνάω βαριά. Μπούκωμα και καταρροή. Με αγάπησε ο Covid… ακυρώθηκε η παράσταση της Τετάρτης και μετά με αντικατέστησε ο Μάνος Ιωάννου το παιδί μέσα σε μια μέρα και είναι τρόμος να σου τύχει αυτό αλλά είχε τον τσαμπουκά και το έκανε. Από Τετάρτη θα επιστρέψω…» αποκάλυψε ο Γιάννη Τσιμιτσέλης

-Αρρώστησες τη μέρα που είχαμε κανονισμένη συνέντευξη… θα γίνει όμως ε;

«Δεν το γλίτωσα; Δεν θέλω να το γλιτώσω. Τα λέμε από κοντά σε λίγες μέρες»

