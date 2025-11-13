Από αυτή την εβδομάδα, τριπλή απόλαυση, τριπλή εμπειρία, τρεις ημέρες μετάδοσης για τις τελευταίες Blind Auditions του φετινού «The Voice of Greece»! Κι αν νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα, συντονιστείτε αυτή την Παρασκευή 14, το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ!

Οι αγαπημένοι coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου κάθονται, πλέον όχι και τόσο αναπαυτικά, στις κόκκινες καρέκλες για να ακούσουν προσεκτικά τους νέους διαγωνιζόμενους. Έχουν μείνει πολύ λίγες θέσεις και τις έχουν κρατήσει για τις φωνές που θα κάνουν τη διαφορά...

Ανάμεσα στα highlights των επεισοδίων, που θα δούμε το πρώτο τριήμερο μετάδοσης του μουσικού διαγωνισμού, είναι μία διαγωνιζόμενη από την Πάρο. Τραγουδά «Γιάντα» και ξεσηκώνει τόσο τους coaches, όσο και το κοινό που βρίσκεται στο πλατό. Αποτέλεσμα; Να στηθεί ένα μίνι νησιώτικο γλέντι.

Ένας διαγωνιζόμενος, πέρα από τη φωνή του, θα απασχολήσει και για το επώνυμό του καθώς υπάρχει μια σύνδεση με έναν αείμνηστο συνονόματο μουσικό και τραγουδιστή.

Σύνδεση υπάρχει σίγουρα και μεταξύ δύο άλλων διαγωνιζόμενων, αφού πρόκειται για πατέρα και γιο που διαγωνίζονται μαζί στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού ως ντουέτο. Θα καταλάβουν οι coaches ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές φωνές;

Σημαντικό όμως είναι να υπάρχουν διαγωνιζόμενοι που έχουν σύνδεση (και) με τη μουσική. Ένας από αυτούς συγκινεί με τη φωνή του και το ούτι του δύο από τους coaches, οι οποίοι σχολιάζουν την ομοιότητα της φωνής του με ενός αγαπημένου τραγουδοποιού.

Μία διαγωνιζόμενη κάνει δύο από τους coaches να πατήσουν το button του «ΣΕ ΘΕΛΩ» και να τη διεκδικήσουν. Στο στούντιο όμως δεν είναι μόνη. Είχε μαζί της, στο Family Room, ένα αγαπημένο πρόσωπο της μουσικής που μόλις είδαν οι coaches να ανεβαίνει στη σκηνή, σάστισαν!

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται τους τελευταίους διαγωνιζόμενους και όλους όσοι είναι μαζί τους, στο Family Room, δίνοντας τον δικό του ξεχωριστό παλμό.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

