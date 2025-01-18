Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Μέχρι και στιχουργός έγινε για τη σύντροφό του – Έγραψε τραγούδι για την Πάουλα Μπαντόσα

Είναι ρομαντικός τύπος ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Εύγε... 

Στέφανος Τσιτσιπάς

Είτε είναι μέσω AI, όπως λένε πολλοί, είτε όχι, το θέμα είναι ότι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς, είναι ερωτευμένος και δεν το κρύβει. Έτσι, λοιπόν, θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματά του και τον έρωτά του για τη σύντροφό του, Πάουλα Μπαντόσα, γράφοντας ένα τραγούδι. 

Το κομμάτι λέγεται «Mi Chica Paula», το οποίο στα ελληνικά μεταφράζεται ως «Το κορίτσι μου η Πάουλα». Το τραγούδι, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Soundcloud, έχει στίχους στα αγγλικά και πρόκειται για μια ερωτική μελωδία, με το αποτέλεσμα να είναι αρκετά καλό. 

Ο Τσιτσιπάς πήρε μέρος στο Australian Open της Μελβούρνης, στο οποίο αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο, ωστόσο ο ίδιος παρέμεινε στην Αυστραλία με σκοπό να υποστηρίξει την αγαπημένη του Πάουλα Μπαντόσα, η οποία βρίσκεται στα προημιτελικά των γυναικών στο ίδιο τουρνουά. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Τσιτσιπάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark