Είτε είναι μέσω AI, όπως λένε πολλοί, είτε όχι, το θέμα είναι ότι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς, είναι ερωτευμένος και δεν το κρύβει. Έτσι, λοιπόν, θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματά του και τον έρωτά του για τη σύντροφό του, Πάουλα Μπαντόσα, γράφοντας ένα τραγούδι.

Το κομμάτι λέγεται «Mi Chica Paula», το οποίο στα ελληνικά μεταφράζεται ως «Το κορίτσι μου η Πάουλα». Το τραγούδι, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Soundcloud, έχει στίχους στα αγγλικά και πρόκειται για μια ερωτική μελωδία, με το αποτέλεσμα να είναι αρκετά καλό.

Ο Τσιτσιπάς πήρε μέρος στο Australian Open της Μελβούρνης, στο οποίο αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο, ωστόσο ο ίδιος παρέμεινε στην Αυστραλία με σκοπό να υποστηρίξει την αγαπημένη του Πάουλα Μπαντόσα, η οποία βρίσκεται στα προημιτελικά των γυναικών στο ίδιο τουρνουά.

So, Stefanos Tsitsipas wrote a love song for Paula Badosa



Listen to it on @SoundCloud



Here is the link: https://t.co/XuIBB8jZWv



Did Stef use AI ? Tsitsi was ahead of his time even as a teenager#Tsitsidosa #Tennis #Music #AO2025



Paula plays her R3 match today - 12:30 PM… pic.twitter.com/5JuNxofVAK — TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) January 16, 2025

Πηγή: skai.gr

