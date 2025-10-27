«The Voice of Greece»: Νέα διπλή πρωτιά για τον μουσικό διαγωνισμό του ΣΚΑΪ

Μία ακόμη - διπλή - πρωτιά κατέκτησε το «The Voice of Greece», το βράδυ της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, κρατώντας την πιο όμορφη συντροφιά στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 25,1% και την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 19,1%. 2.320.000 τηλεθεατές έγιναν μέλη της μεγάλης παρέας μας έστω για 1’.

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης ως παρουσιαστής και οι τέσσερις αγαπημένοι coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21.00, συνεχίζοντας την αναζήτηση για την Καλύτερη Φωνή της Ελλάδος.

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.