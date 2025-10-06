«The Voice of Greece»: Κυριάρχησε στους πίνακες τηλεθέασης με νέα διπλή πρωτιά

Με μία ακόμη - διπλή - πρωτιά ολοκληρώθηκε η δεύτερη εβδομάδα των Blind Auditions του «The Voice of Greece», στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ!

Οι εξαιρετικές ερμηνείες των διαγωνιζόμενων σε συνδυασμό με τις μοναδικές στιγμές που μας χάρισαν, μαζί με τους coaches, και τις ισχυρές διεκδικήσεις έκαναν την πλειοψηφία του τηλεοπτικού κοινού να το επιλέξει για την ψυχαγωγία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ο μουσικός διαγωνισμός κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 23,7%, καθώς και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 17,4%. 2.566.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το «The Voice of Greece» έστω για 1’.

Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε υψηλά στην κατάταξη του Χ, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν ενεργά όσα συμβαίνουν και να μοιράζονται τα highlights του 4ου επεισοδίου.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ως παρουσιαστής και οι Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Παπαρίζου σε ρόλο coaches ανανεώνουν το ραντεβού τους για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

