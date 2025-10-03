«The Voice of Greece»: Iσχυρές διεκδικήσεις & καρέκλες στην εκπνοή του χρόνου

Το «The Voice of Greece» επέστρεψε δυναμικά για 11η σεζόν στον ΣΚΑΪ, διατηρώντας ακέραια τα «συστατικά» που το κατατάσσουν σε ένα από τα πιο αγαπημένα προγράμματα: Τις ξεχωριστές φωνές των διαγωνιζόμενων και την αληθινή χημεία των συντελεστών. Οι Blind Auditions συνεχίζονται με δύο νέα επεισόδια, αυτό το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 21.00.

Οι τέσσερις coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου έχουν αρχίσει σιγά- σιγά να εντάσσουν τους πρώτους διαγωνιζόμενους στις ομάδες τους, ενώ έρχονται και άλλοι με τον ίδιο στόχο. Να συγκινήσουν και να πείσουν τους coaches ότι αξίζει να τους διεκδικήσουν. Κάποιοι τα καταφέρνουν, άλλοι πάλι όχι.

Ποιοι διαγωνιζόμενοι θα «πυροδοτήσουν» ισχυρές διεκδικήσεις, αναγκάζοντας τους coaches να ενεργοποιήσουν πάλι από τόσο νωρίς το button του BLOCK; Ποιοι θα σκορπίσουν ρίγη σε coaches και κοινό και ποιοι θα καταφέρουν στην εκπνοή του χρόνου να κάνουν μία – ή και παραπάνω – από τις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες να γυρίσουν;

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους στο Family Room και, μαζί με τα πρόσωπα που έχουν έρθει να τους υποστηρίξουν, δίνει όλη του τη θετική ενέργεια και διάθεση.

Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται στον ΣΚΑΪ το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 21.00!

Δείτε το trailer:

