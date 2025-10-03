«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» με τη Γεωργία Καλτσή και τον Γιώργο Καπουτζίδη

Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των ανάπηρων ατόμων, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 13.00, στον ΣΚΑΪ, φιλοξενεί τον Αθανάσιο Βασιλειάδη.

Ο Αθανάσιος Βασιλειάδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν από μικρός καλλιτεχνική φύση και ως χόμπι είχε τη ζωγραφική και τους λάτιν και Ευρωπαϊκούς χορούς. Σπούδασε Σχέδιο Μόδας στο Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης και ασχολείται επαγγελματικά ως σχεδιαστής, έχοντας μάλιστα παρουσιάσει και συλλογή του στο Athens Fashion Week.

Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης τον συναντούν για να μιλήσουν για την πορεία του, για το αν η μόδα είναι συμπεριληπτική σήμερα για τα ανάπηρα άτομα, αλλά και για το τι σημαίνει adaptive fashion. Για τον Αθανάσιο μιλούν επίσης οι:

Η Έλις Κις, Editor-in-Chief at Vogue Greece.

Ο Σταύρος Ιωάννου Καλαϊτζίδης, Αρχιτέκτονας εικόνας, consultor.

Η Μάγδα Δεμερτζή, Store Manager.

Η Σταυρούλα Μπακατσή, εργοθεραπεύτρια.

Τα επεισόδια της εκπομπής «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στο skai.gr/tv και στον ΣΚΑΪ HYBRID.

Ακόμα, μέσα από την ιστοσελίδα και την υβριδική τηλεόραση, παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας για όλους: με ειδικούς υπότιτλους (CC), νοηματική και ακουστική περιγραφή (AD).

Συντελεστές

Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης

Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης

Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής

Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: ELC Productions

Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης

«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 13.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

