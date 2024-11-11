Λογαριασμός
Grammy 2025: Αυτές είναι οι φετινές υποψηφιότητες – Taylor Swift και Beyonce ηγούνται της κούρσας

Οι νικητές θα αποκαλυφθούν στην εκδήλωση στο Λος Άντζελες στις 2 Φεβρουαρίου 

Grammy 2025

Με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα φετινά Grammy, η Beyonce έκανε την έκπληξη και έλαβε τις περισσότερες, ξεπερνώντας εκείνες της μεγάλης της ανταγωνίστριας στα μουσικά βραβεία, Taylor Swift. Με το άλμπουμ «Cowboy Carter» να κυριαρχεί στις ΗΠΑ, η Beyonce προηγείται στις φετινές υποψηφιότητες των Grammy με 11, ανεβάζοντας το σύνολο της καριέρας της σε 99 υποψηφιότητες. To «Cowboy Carter» είναι υποψήφιο για άλμπουμ της χρονιάς σε country, ενώ το «Texas Hold 'Em» είναι υποψήφιο, μεταξύ άλλων, για τραγούδι της χρονιάς.

Επίσης, οι Billie Eilish, Sabrina Carpenter και Chappell Roan θα δώσουν τη δική τους μάχη για να ένα βραβείο σε διάφορες κατηγορίες. Βραβεία διεκδικούν και ο Eminem και το συγκρότημα Green Day. Οι νικητές θα αποκαλυφθούν στην εκδήλωση στο Λος Άντζελες στις 2 Φεβρουαρίου.

Άλμπουμ της Χρονιάς

  • André 3000 — New Blue Sun
  • Beyonce — Cowboy Carter
  • Sabrina Carpenter —Short n’ Sweet
  • Charli XCX — Brat
  • Jacob Collier — Djesse Vol. 4
  • Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft
  • Chappell Roan — The Rise and Fall of a Midwest Princess
  • Taylor Swift — The Tortured Poets Department

Tραγούδι της Χρονιάς 

Beyonce – Texas Hold ’Em
Billie Eilish – Birds of a Feather
Chappell Roan – Good Luck, Babe!
Kendrick Lamar – Not Like Us
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
Sabrina Carpenter – Please Please Please
Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)
Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight

Δίσκος της χρονιάς

  • The Beatles – Now And Then
  • Beyonce – Texas Hold ’Em
  • Billie Eilish – Birds of a Feather
  • Chappell Roan – Good Luck, Babe!
  • Charli XCX – 360
  • Kendrick Lamar – Not Like Us
  • Sabrina Carpenter – Espresso
  • Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight

Καλλιτέχνης-καλλιτέχνιδα της χρονιάς

  • Benson Boone
  • Sabrina Carpenter
  • Doechii
  • Khruangbin
  • RAYE
  • Chappell Roan
  • Shaboozey
  • Teddy Swims

Καλύτερο Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής

  • Nick Cave & the Bad Seeds – Wild God
  • Clairo – Charm
  • Kim Gordon – The Collective
  • Brittany Howard – What Now
  • St. Vincent – All Born Screaming

Καλύτερο Ροκ τραγούδι

  • The Black Keys – Beautiful People (Stay High)
  • St. Vincent – Broken Man
  • Pearl Jam – Dark Matter
  • Green Day – Dilemma
  • IDLES – Gift Horse

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

  • The Black Crowes – Happiness Bastards
  • Fontaines D.C. – Romance
  • Green Day – Saviors
  • Idles – Tangk
  • Pearl Jam – Dark Matter
  • The Rolling Stones – Hackney Diamonds
  • Jack White – No Name 

Καλύτερη ποπ ερμηνεία (σόλο)

  • Beyoncé – Bodyguard
  • Sabrina Carpenter – Espresso
  • Charli XCX – Apple
  • Billie Eilish – Birds of a Feather
  • Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου

  • Gracie Abrams feat. Taylor Swift – us.
  • Beyonce feat. Post Malone – Levii’s Jeans
  • Charli XCX & Billie Eilish – Guess
  • Ariana Grande, Brandy & Monica – The Boy Is Mine
  • Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ

  • Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
  • Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft
  • Ariana Grande – Eternal Sunshine
  • Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess
  • Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Καλύτερη χορευτική-ηλεκτρονική ηχογράφηση

  • Disclosure – She’s Gone, Dance On
  • Four Tet – Loved
  • Fred Again and Baby Keem – Leavemealone
  • Justice and Tame Impala – Neverender
  • Kaytranada feat. Childish Gambino – Witchy

Καλύτερο χορευτικό-ηλεκτρονικό άλμπουμ

  • Charli XCX – Brat
  • Four Tet – Three
  • Justice – Hyperdrama
  • Kaytranada – Timeless
  • Zedd – Telos

Καλύτερο Ραπ άλμπουμ

  • J. Cole — Might Delete Later
  • Common & Pete Rock — The Auditorium, Vol. 1
  • Future & Metro Boomin — We Don’t Trust You
  • Eminem — The Death Of Slim Shady
  • Doechii — Alligator Bites Never Heal

Καλύτερο Ραπ τραγούδι

  • Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar – Like That
  • Glorilla – Yeah Glo!
  • Kendrick Lamar – Not Like Us
  • Rapsody & Hit-Boy – Asteroids
  • ¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid feat. Playboi Carti – Carnival

Καλύτερο Κάντρι Αλμπουμ

  • Beyonce – Cowboy Carter
  • Post Malone – F-1 Trillion
  • Kacey Musgraves – Deeper Well
  • Chris Stapleton – Higher
  • Lainey Wilson – Whirlwind

Καλύτερο Urban άλμπουμ

  • Bad Bunny – Nadie Sabe lo Que Va a Pasar Mañana
  • J Balvin – Rayo
  • Feid – Ferxxocalipsis
  • Residente – Las Letras Ya No Importan
  • Young Miko – Att

Καλύτερο μουσικό βίντεο

  • A$AP Rocky – Tailor Swif
  • Charli XCX – 360
  • Eminem – Houdini
  • Kendrick Lamar – Not Like Us
  • Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight
Πηγή: skai.gr

Grammy 2025
