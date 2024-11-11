Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τάσος Ιορδανίδης: Είναι ένας απίθανος μπαμπάς - Αφέθηκε στα χέρια της κόρης του για make up tutorial

Πόσο μας αρέσει να βλέπουμε τέτοιους μπαμπάδες

Τάσος Ιορδανίδης: Απίθανος μπαμπάς αφέθηκε στα χέρια της κόρης του για make up tutorial

Και είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα σε πολλά viral videos με μπαμπάδες που γίνονται καμβάς για τα κορίτσια τους αφήνοντάς τα να τους βάλουν κοκαλάκια, φιογκάκια, αυτοκόλλητα και μακιγιάζ.
Αυτό έκανε και αυτό το Σαββατοκύριακο ο Τάσος Ιορδανίδης και τον χειροκροτούμε όρθιες.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η κόρη του με τη Θάλεια Ματίκα, η Νάγια, έγινε 8 και της ευχήθηκε από τον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής και αυτό το Σαββατοκύρικαο έγινε το μοντέλο της για ένα make up tutorial σε χρωματισμούς του ροζ!

Διαβάστε ακόμαΑφροδίτη Λιάντου: Έκανε ελεύθερη πτώση από τα 14.000 πόδια και τι της έγραψε η μητέρα της Εβελίνα Παπούλια;

Και αν κρίνουμε από αυτό που είδαμε το ευχαριστήθηκε κιόλας και ο ίδιος αφού όχι μόνο δεν σταμάτησε να χαμογελάει και να κάνει φάτσες στο κορίτσι του αλλά τα πόσταρε κιόλας όλα σε ένα weekend αφιέρωμα που περιελάμβανε φυσικά και φωτό από την εκπομπή και την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» που συνεχίζει για 4η χρονιά με τη σύζυγό του στο Θέατρο Άλφα.

"About my ΣΚ Tip : Όταν είστε κουρασμένοι και η κόρη σας θέλει να παίξετε,πείτε της να σας βάψει!Ξεκουράζεστε,χαίρεται,χαίρεστε κι εσείς" έγραψε ο ίδιος.

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τάσος Ιορδανίδης WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark