Τάσος Ιορδανίδης: Απίθανος μπαμπάς αφέθηκε στα χέρια της κόρης του για make up tutorial

Και είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα σε πολλά viral videos με μπαμπάδες που γίνονται καμβάς για τα κορίτσια τους αφήνοντάς τα να τους βάλουν κοκαλάκια, φιογκάκια, αυτοκόλλητα και μακιγιάζ.

Αυτό έκανε και αυτό το Σαββατοκύριακο ο Τάσος Ιορδανίδης και τον χειροκροτούμε όρθιες.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η κόρη του με τη Θάλεια Ματίκα, η Νάγια, έγινε 8 και της ευχήθηκε από τον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής και αυτό το Σαββατοκύρικαο έγινε το μοντέλο της για ένα make up tutorial σε χρωματισμούς του ροζ!

Και αν κρίνουμε από αυτό που είδαμε το ευχαριστήθηκε κιόλας και ο ίδιος αφού όχι μόνο δεν σταμάτησε να χαμογελάει και να κάνει φάτσες στο κορίτσι του αλλά τα πόσταρε κιόλας όλα σε ένα weekend αφιέρωμα που περιελάμβανε φυσικά και φωτό από την εκπομπή και την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» που συνεχίζει για 4η χρονιά με τη σύζυγό του στο Θέατρο Άλφα.

"About my ΣΚ Tip : Όταν είστε κουρασμένοι και η κόρη σας θέλει να παίξετε,πείτε της να σας βάψει!Ξεκουράζεστε,χαίρεται,χαίρεστε κι εσείς" έγραψε ο ίδιος.

