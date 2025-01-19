Mελέτης Ηλίας: «Αν δεν ήταν ο Χρήστος Μάστορας το Υπάρχω δεν θα έκανε τα χιλιάδες εισιτήρια που έχει κάνει»

O Μελέτης Ηλίας έχει υποδυθεί στο παρελθόν τον Στέλιο Καζαντζίδη στο θέατρο και για την ακρίβεια ήταν ο πρώτος που τον υποδύθηκε σε παράσταση της Μιμής Ντενίση.

Έτσι μπορεί να έχει άποψη ακόμα και για την επιλογή του Χρήστου Μάστορα στον ίδιο ρόλο για την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του Καζαντζίδη, με την ταινία Υπάρχω.

«Ήταν μια παράσταση σε σκηνοθεσία και κείμενο της Μιμής Ντενίση. Θυμάμαι ότι το πρώτο πράγμα που τη ρώτησα είναι αν τραγουδάω. Και η αλήθεια είναι ότι με καθησύχασε ότι θα δούμε τη ζωή του πε΄ρα από τις εμφανίσεις του στα νυχτερινά μαγαζιά και αν χρειαστεί θα σιγοτραγουδήσω κάτι και το περισσότερο θα είναι τραγούδια που θα ακούμε από τη φωνή του Στέλιου, γιατί νομίζω κανένας ηθοποιός δεν θα μπορούσε να τραγουδήσει στο ίδιο επίπεδο με αυτή την τεράστια λαϊκή φωνή» είπε αρχικά μιλώντας στους Weekenders.

«Θυμάμαι αντιδράσεις του κόσμου να έρχεται μετά στα καμαρίνια και να με αντιμετωπίζει σαν να είμαι ο Στέλιος, είχαν αυτή την ανάγκη και μου δίνανε φυλαχτά, δωράκια. Δεν ήρθε κάποιος να μου πει κάτι αρνητικό, σαφώς θα υπήρχαν και αρνητικά σχόλια γιατί όπως και να το κάνουμε δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους» είπε.

«Η παραγωγή είχε πάει πάρα πολύ καλά, είχαμε παίξει όλη τη σεζόν στο Ίδρυμα Μείζονς Ελληνισμού, ένα τεράστιο θέατρο 1000 θέσεων και νομίζω ότι ήμασταν γεμάτοι. Υπήρξε μια σκέψη να ξαναγίνει την επόμενη χρονιά με περιοδεία πέρα από την Αθήνα και στο εξωτερικό αλλά δεν βόλεψαν τα θέματα παραγωγής και το αφήσαμε» ανέφερε.

Μιλώντας για το Υπάρχω και τον Χρήστο Μάστορα ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικός. «Δεν έχω προλάβει να τη δω. Είναι μια πολύ έξυπνη επιλογή γιατί ουσιαστικά το κοινό που λατρεύει τον Καζαντζίδη όπως και να το κάνουμε βάση χρονολογιών είναι μιας περασμένης ηλικίας. Η επιλογή του Χρήστου Μάστορα φέρνει στους κινηματογράφους ένα πιο νεανικό κοινό και θεωρώ ότι αν δεν ήταν ο Χρήστος Μάστορας, η ταινία δεν θα έκανε τις εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια που έχει κάνει τώρα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.