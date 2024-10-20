Πάολα: Το άγνωστο σοβαρό χειρουργείο και η απόφασή της να συνεχίσει να δουλεύει

Όμως η Πάολα, όπως αποκάλυψε η ίδια μιλώντας στη Σάσα Σταμάτη και το ένθετο «Secret» των Παραπολιτικών, έχει κάνει πρόσφατα μια σοβαρή επέμβαση και κανονικά θα έπρεπε να ξεκουράζεται και να αναρρώνει και όχι να δουλεύει σε νυχτερινό μαγαζί. Η ίδια όμως δε θέλησε να σταματήσει παρά τις συμβουλές και τις αντιρρήσεις του γιατρού της και εξήγησε και το γιατί:

«Έχω σπάσει το µετατάρσιό µου. Έχω βίδες στο πόδι µου. Ο γιατρός δεν µου επιτρέπει ακόµη να ανέβω στη σκηνή. Όµως δεν γίνεται να αφήσω τη δουλειά µου, γιατί εγώ θα µπορούσα και για δύο χρόνια να κάτσω σπίτι µου. Η δουλειά µου είναι ευλογία για µένα. Το δώρο που πήρα από τον Θεό το έκανα δουλειά. ∆εν υπάρχει µεγαλύτερη ευλογία από αυτό» είπε αρχικά η Πάολα και συνέχισε:

«Από τη στιγµή που έκανα το δώρο του Θεού δουλειά, είναι τεράστια ευλογία. Από εκεί και πέρα, έχω µια οµάδα που αποτελείται από 25 άτοµα. Αν λείψω εγώ, λείπει το ψωµί στο σπίτι τους. Υπάρχει κατανόηση όταν λέµε ότι ο καλλιτέχνης έχει κάνει επέµβαση στο πόδι»

